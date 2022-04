A inizio maggio prevista una riunione tra il Comune di Abbadia e l’Autorità di Bacino

Tematica centrale saranno le modalità di accesso a parchi e spiagge. Possibili novità anche sul fronte rifiuti e sorveglianza

ABBADIA LARIANA – Grande fermento per i Comuni sul lago in ottica stagione estiva: gli enti locali stanno infatti cominciando a preparare spiagge e lidi per poter accogliere al meglio turisti e residenti.

Tra questi è pronto a mobilitarsi anche il Comune di Abbadia Lariana, i cui vertici insieme alle Autorità di Bacino si riuniranno a inizio maggio per discutere sulla gestione di parchi e spiagge, dove negli ultimi due anni, a seguito dell’emergenza Covid si era introdotto l’accesso a pagamento. Sarà così anche quest’anno?

“A breve faremo il punto della situazione e valuteremo quali accorgimenti introdurre – spiega il sindaco Roberto Azzoni -. Una certezza però già l’abbiamo: vogliamo mantenere attivo il servizio di pulizia delle zone interessate da parte degli esercenti, particolarmente apprezzato lo scorso anno sia dai visitatori che dall’Amministrazione comunale”.

Non ancora definite dunque le modalità di accesso al Parco di Chiesa Rotta, al Parco Ulisse Guzzi e alla spiaggia di Pradello, tema che verrà trattato durante la riunione prevista a inizio mese prossimo, anche se su altri fronti si prevedono delle possibili novità.

“Pensiamo di implementare la gestione dei rifiuti per garantire uno svuotamento costante dei cestini. Inoltre ci piacerebbe inserire uno steward sulla passerella lago per supportare la polizia locale nell’azione di sorveglianza e per fornire informazioni ai passanti. Sempre in materia di vigilanza, vorremmo aumentare i controlli serali nei parchi, così da garantire una permanenza e un passaggio sereni per i frequentatori”, conclude il primo cittadino.