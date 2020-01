Abbadia elegge il giovane Samuele ‘sindaco’ dei ragazzi

La cerimonia mercoledì sera in municipio ad Abbadia

Eletto il Consiglio comunale dei ragazzi e il suo sindaco

ABBADIA – Un momento significativo per avvicinare i giovanissimi all’impegno verso la propria comunità: anche Abbadia, così come altri Comuni lecchesi, ha il suo ‘Consiglio comunale dei ragazzi’ e mercoledì’ in municipio si sono svolte le elezioni.

Lo compongono nove giovani studenti della scuola secondaria di primo grado, tre per ogni classe: si tratta di Alex Vitali, Martina Alippi, Arianna Redaelli per la 1°A, di Lia Redaelli, Matteo Venini e Samuele Colombo per la 2°A, infine di Andrea Ponzini, Elisa Simoni e Tommaso Fazio per la 3A.

L’assemblea, alla presenza del primo cittadino Roberto Azzoni e di Elena Tantardini dell’associazione dei genitori “Fuori Classe”, ha quindi eletto il suo sindaco: la fascia tricolore è stata assegnata al 12enne Samuele Colombo.