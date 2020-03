Abbadia: filo diretto coi cittadini, un riferimento telefonico per le necessità

Abbadia istituisce un servizio telefonico per i cittadini

Richiesta di aiuto, ascolto e supporto per questo periodo di quarantena

ABBADIA – L’Amministrazione Comunale organizza un servizio telefonico a supporto delle persone in questo periodo di emergenza di coronavirus.

Il numero telefonico 334 1240329 è attivo dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il servizio risponde a : richiesta di ascolto per rompere la solitudine, supporto e aiuto per risolvere i piccoli problemi della vita quotidiana, richieste di informazioni utili in merito alle ordinanze e ai servizi comunali.

Il servizio si avvale della collaborazione di un operatore della Cooperativa Consolida e di amministratori comunali. Il servizio prenderà avvio mercoledì 25 marzo e sarà attivo fino al termine dell’emergenza da Coronavirus.