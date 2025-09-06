Abbadia, fino al 13 settembre chiusura del sottopasso per Linzanico

Stop al transito per lavori di consolidamento dell’impalcato
Proseguono i lavori di allargamento del sottopasso di via per Novegolo. La circolazione dei treni riprenderà il 15 settembre
ABBADIA – Nuove modifiche temporanee alla viabilità ad Abbadia. Fino alle 18 di sabato 13 settembre chiuso al traffico il sottopasso ferroviario di via per Linzanico, quello più piccolo e situato poche decine di metri a nord rispetto al sottopasso di via per Novegolo, con affaccio sempre sulla Strada Provinciale 72.
La decisione si rende necessaria per consentire a RFI l’esecuzione di opere di consolidamento dell’impalcato, interventi indispensabili in vista della riattivazione della circolazione ferroviaria, fissata per il 15 settembre.
La chiusura è scattata ieri, venerdì, alle ore 7, e rimarrà in vigore fino alle 18 di sabato 13 settembre, come stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco.
Nel frattempo, proseguono a ritmo sostenuto i lavori di allargamento del nuovo sottopasso di via per Novegolo, parte del più ampio piano di interventi infrastrutturali che interessano la viabilità cittadina.