Abbadia: i negozi che aderiscono alla consegna della spesa a domicilio

ABBADIA – L’amministrazione comunale, la Parrocchia di San Lorenzo e la Parrocchia di Sant’Antonio in Crebbio e il gruppo comunale di Protezione Civile “Don Battista Cossali” in collaborazione con i negozi alimentari e la Farmacia Lariana organizzano un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci.

Il servizio è rivolto alle persone anziane che hanno necessità al fine di limitare le occasioni di contatto esterno per il rischio di contagio da COVID-19 come raccomandato dal decreto governativo.

Hanno aderito all’iniziativa i seguenti esercizi commerciali di Abbadia:

– Alimentari “Micheli Rita” tel. 0341 – 732139

– Gastronomia “Il Viandante” tel. 3347609433

– Alimentari “La Bottega dei Pensieri” tel. 0341 – 1890106

– Panificio “Segreto Marco” tel. 0341- 732511

– Az. Agricola Spreafico Roberto tel. 3336204182

I cittadini interessati potranno telefonare agli esercenti entro le ore 10.00 per ordinare la spesa. Un volontario della protezione civile con un amministratore provvederà alla consegna a domicilio entro le ore 12.30.

Ha aderito all’iniziativa anche la Farmacia Lariana, in collaborazione con il dott. Mazzoleni Fausto. I pazienti del dott. Mazzoleni devono contattarlo per la richiesta dei farmaci. Il medico farà pervenire l’impegnativa in Farmacia.

Il paziente interessato dovrà contattare telefonicamente la Farmacia Lariana al numero 3450693017 chiedendo la consegna a domicilio.