Abbadia, il Comitato Gemellaggi alle elezioni per il nuovo direttivo

Giovedì sera si svolgerà l’assemblea annuale del Comitato

Con il voto degli iscritti si rinnoveranno le cariche direttive

ABBADIA – Il Consiglio Direttivo uscente del Comitato Gemellaggi del Comune di Abbadia Lariana invita gli iscritti all’Assemblea annuale indetta per il giorno giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00, presso la sala Civica “Don Gnocchi”

L’Assemblea prevede la relazione del presidente sulle attività svolte nel quinquennio di gestione del Consiglio Direttivo appena scaduto e quindi il rinnovo delle cariche del Comitato Direttivo: votazione e proclamazione dei cinque eletti secondo il regolamento riportato nello Statuto.

Le votazioni sono aperte a tutti i cittadini già iscritti al Comitato in regola con il pagamento della quota annuale da almeno tre giorni: “a tal proposito – scrivono dal comitato – vi invitiamo a recarvi presso l’ufficio Segreteria per rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso entro venerdì 18 ottobre”.