Abbadia. Il nuovo ponte ferroviario in via per Novegolo è realtà

Conclusi i lavori di posa

Nelle prossime ore la riapertura della strada

ABBADIA – Il nuovo ponte ferroviario è finalmente realtà. E, con esso, a breve lo sarà anche il sottopasso allargato a doppio senso di circolazione con ampio marciapiede pedonale.

Poco dopo le 10 di oggi, venerdì 8 agosto, è stata ultimata la posa dei blocchi che costituiranno la struttura del nuovo ponte ferroviario in via per Novegolo. Gli operai, di fronte a un folto pubblico di curiosi desiderosi di non perdersi un evento eccezionale (e storico), hanno sollevato e collocato quattro pesanti blocchi di cemento armato utilizzando una speciale e imponente gru.

La sede stradale risulta visibilmente già allargata come da programma, mancano gli ultimi lavori accessori che verranno svolti nelle prossime ore.

La riapertura è prevista sabato mattina alle ore 6, ma potrebbe anche verificarsi con un leggero anticipo (salvo complicazioni). I lavori proseguiranno poi interessando la parte superiore del ponte e delle “spalle”, senza intralciare la viabilità.