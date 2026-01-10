Abbadia. Il sindaco Riccardo guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi

Con 6 voti su 8 consiglieri è Riccardo Gheza (3^) a indossare la fascia tricolore

Fra le prime proposte un incontro con il Soccorso degli Alpini

ABBADIA – Si è insediato nel pomeriggio di venerdì il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi di Abbadia, che risulta composto da otto alunni della scuola media “A. Volta”. In sala civica, alla presenza del sindaco di Abbadia Roberto Azzoni, dell’assessore all’Istruzione Irene Azzoni e dell’insegnante di Lettere Marco Locatelli, i ragazzi e

le ragazze hanno provveduto all’elezione del sindaco: il più votato è risultato Riccardo Gheza (che frequenta la 3^ e già consigliere durante lo scorso mandato), che ha ottenuto ben 6 preferenze. Al termine del ballottaggio con Davide Aiello (1^), è stata eletta vicesindaco Amanda Cimino (3^).

“Dopo quattro anni di dominio femminile, abbiamo un sindaco maschio – ha commentato Roberto Azzoni – Grazie a tutti per esservi messi in gioco con i vostri compagni di classe. Chi è in Prima potrà provare una nuova esperienza, e non pensate che sarete giudicati dagli altri. Chi è in Terza ha già sperimentato positivamente l’esistenza del Consiglio. Ringrazio il prof Marco Locatelli per averci aiutato a far sì che possiate capire come funziona il mondo dei grandi”.

Il sindaco e i giovani consiglieri hanno già concordato con Azzoni alcuni temi da trattare durante le prossime sedute: la pulizia delle spiagge pubbliche; un incontro con il Soccorso degli Alpini di Mandello; la possibilità di organizzare il cineforum estivo all’aperto; uno spazio riservato all’attività del Consiglio comunale dei ragazzi sul Bollettino comunale. Attenzione è stata rivolta inoltre agli arredi e ai serramenti dell’edificio scolastico. Confermati dallo scorso anno la Giornata della Terra, il concorso fotografico e la giornata con gli anziani.

Il Consiglio comunale dei ragazzi 2026 risulta così composto: Riccardo Gheza (sindaco); Amanda Cimino (vice); Davide Aiello, Chiara Alippi, Martina De Carli, Maya Viganò, Valentina Aiello, Alessio Fumenti.