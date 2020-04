ABBADIA – Una musica si leva dai tetti di Abbadia. E’ il giovane Michelangelo Colombo che, in questi giorni di quarantena, ha preso chitarra elettrica e amplificatore ed è salito sul tetto della sua casa in frazione Linzanico per suonare l’Inno d’Italia. A girare il bellissimo video il fratello Filippo: le note accompagnano scorci del nostro territorio illuminato dall’ultima luce del giorno. Dalla Grignetta al lago, la musica ha riempito il cuore di tutti in queste giornate complicate.