Abbadia. Inaugurato il mosaico di Linzanico, dono dell’artista Claudio Gobbi

Sabato il sindaco Azzoni ha scoperto l’opera che raffigura il borgo

Presente l’artista Claudio Gobbi, autore del mosaico

ABBADIA – Sabato è stata una giornata particolare per Linzanico: una giornata di festa per la frazione di Abbadia con attività per i bimbi, musica e degustazioni per le vie del borgo.

In quell’occasione è stato inaugurato il mosaico che l’artista Claudio Gobbi ha voluto dedicare a Linzanico e installato nello storico lavatoio della località

Il sindaco Roberto Azzoni ha ringraziato l’artista Claudio Gobbi per la donazione dell’opera e gli abitanti di Linzanico per il sostegno. Il primo cittadino ha paragonato il gruppo che si è impegnato a realizzare la festa nel borgo alle tessere del mosaico “che, viste da sole, possono sembrare senza valore ma unite insieme danno vita a qualcosa di bello e unico. La comunità di Linzanico deve essere presa da esempio da tutto il paese”.

L’artista ha ringraziato gli abitanti per l’aiuto prezioso soprattutto nella cementificazione dell’opera e per la sua posa, infine il ringraziamento all’amministrazione comunale per il supporto logistico.