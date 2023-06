Abbadia. Inclusività anche a Borbino, con il nuovo parco giochi

Aperto ieri, giovedì, sarà un luogo in cui giocare ‘senza barriere’

Presto possibili interventi anche al parco giochi di Crebbio

ABBADIA – A Borbino adesso c’è un nuovo parco giochi: da ieri, giovedì, i bambini della frazione e di Abbadia avranno un nuovo spazio in cui giocare e divertirsi. Come già per altri parchi sorti in tempi recenti sul territorio, anche questo sarà all’insegna dell’inclusività.

Rimodernata e arricchita la struttura già esistente, grazie anche ai fondi di Regione Lombardia, che ha stanziato 30 mila euro, mentre il Comune ha coperto con propri fondi l’importo restante, pari a 43 mila euro.

Nei prossimi giorni anche la posa di due nuove panchine, mentre la settimana successiva avrà luogo l’inaugurazione ufficiale. E già si guarda a interventi simili su altri parchi del territorio comunale: “Puntiamo a fare un’area giochi simile anche a Crebbio“, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Rusconi.