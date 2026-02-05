Abbadia invasa da atleti per l’evento di un noto marchio sportivo

A rendere la scena ancora più “cinematografica” è stato il presidio delle forze dell’ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Provinciale hanno controllato l’area per garantire l’ordine pubblico e accompagnare le operazioni di trasferimento, alimentando ulteriormente la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di speciale.

Dopo lo sbarco, la carovana si è spostata verso il Parco Ulisse Guzzi, dove due pullman dell’organizzazione attendevano gli sportivi. Da lì, motori accesi e via in direzione dei Piani Resinelli, destinazione finale dell’iniziativa: un percorso innevato tra boschi e panorami alpini che farà da cornice all’evento promozionale.

Un arrivo a sorpresa che ha trasformato per qualche ora la stazione in una passerella internazionale e che ha lasciato dietro di sé una scia di domande, curiosità e, inevitabilmente, un pizzico di entusiasmo tra chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena.