Abbadia, la bonifica della discarica di Navegno partirà in inverno

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da 95 mila euro, il Comune procederà con l’affidamento dell’intervento

Saranno rimossi i rifiuti superficiali e messa in sicurezza l’area, utilizzata tra gli anni Sessanta e Settanta come discarica

ABBADIA – La bonifica della vecchia discarica di Navegno partirà entro la fine dell’anno. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Abbadia ha concluso la fase progettuale dell’intervento e può ora procedere con l’affidamento dei lavori.

L’area, utilizzata come discarica tra gli anni Sessanta e Settanta, rappresenta da tempo una criticità ambientale per la presenza di rifiuti ormai in gran parte mineralizzati e per la particolare conformazione del versante, situato in prossimità di un corso d’acqua. L’intervento ha un valore complessivo di 95 mila euro, di cui 73.200 euro finanziati da Regione Lombardia e la restante quota a carico del Comune.

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo e messo a disposizione le risorse necessarie – spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni –. Nei prossimi giorni, oppure subito dopo l’estate, procederemo con l’affidamento dell’intervento. L’obiettivo è iniziare i lavori indicativamente nel mese di dicembre”.

Sarà proprio il cantiere a segnare l’avvio della fase operativa di un intervento atteso da anni per recuperare un’area rimasta compromessa per oltre mezzo secolo. Entrando nel dettaglio delle opere, Azzoni spiega che “verrà rimossa la parte superficiale dei rifiuti, che sarà poi selezionata distinguendo soprattutto vetro e plastica. Il materiale che negli anni si è ormai stabilizzato sarà invece messo in sicurezza, così da evitare qualsiasi rischio di infiltrazione nel bacino idrologico o di instabilità del versante”.

Il progetto prevede inoltre il ripristino finale dell’area attraverso la sistemazione morfologica del terreno e il rinverdimento del sito, con l’obiettivo di restituire sicurezza e decoro a un luogo segnato dalla presenza della vecchia discarica.

Per il sindaco, l’avvio dei lavori avrà anche un forte valore simbolico. “Quando inizieranno ci tengo a darne risalto, anche perché questa vicenda aveva avuto eco a livello nazionale. Ad Abbadia era arrivato anche Capitan Ventosa di Striscia La Notizia: lo inviterò a tornare per vedere che finalmente la bonifica prende il via”.