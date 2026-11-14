Abbadia. La Pro Loco compie 35 anni: “Punto di riferimento per la comunità”

Da allora, generazioni di volontari si sono alternate nell’organizzazione di manifestazioni e attività dedicate alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della vita sociale di Abbadia. Un impegno che ha accompagnato la comunità per oltre tre decenni, contribuendo a creare occasioni di incontro e aggregazione.

A ripercorrere questi 35 anni è il presidente Nadir Amadori, alla guida del sodalizio dal 2024, che ha voluto rivolgere un messaggio ai soci in occasione dell’anniversario. “La nostra storia è iniziata quando un gruppo di persone, animate dalla voglia di fare qualcosa di concreto per la propria comunità, decise di dare vita a questa associazione – ricorda Amadori –. Da allora, grazie alla passione e alla disponibilità di tanti volontari, la Pro Loco Abbadia è diventata un punto di riferimento per la vita del paese, contribuendo a valorizzarne le tradizioni, la cultura, le bellezze e il senso di appartenenza”.

Un percorso reso possibile anche dalla collaborazione con le realtà locali, come sottolinea lo stesso presidente: 2Un grazie particolare va all’Amministrazione comunale, alle associazioni del territorio, agli sponsor, ai commercianti e a tutte le persone che, in modi diversi, ci sostengono e ci accompagnano nelle nostre iniziative”.

Un impegno che, nel corso degli anni, ha preso forma attraverso iniziative molto diverse tra loro. Tra le più significative figura “Sulle Orme del Viandante”, la rassegna escursionistica organizzata insieme alle altre Pro Loco della sponda orientale del Lario, che accompagna residenti e visitatori alla scoperta dei sentieri, dei borghi e delle testimonianze storiche del territorio. Un appuntamento ormai consolidato, giunto nel 2026 alla diciottesima edizione, che proprio quest’anno ha visto Abbadia protagonista di una camminata verso la cascata del Cenghen, con tappe anche alla chiesa di San Giorgio e nelle frazioni.

La valorizzazione del territorio si è tradotta anche in interventi concreti. Nel 2015 l’associazione aveva promosso un’applicazione dedicata al Sentiero del Viandante, pensata per accompagnare gli escursionisti alla scoperta del percorso, lavorando nel frattempo alla trasformazione della propria sede in un punto di informazione turistica. Nel 2021, inoltre, la Pro Loco ha contribuito, insieme al Comune e grazie a un finanziamento di Lario Reti Holding, al rifacimento di un muro lungo il sentiero nei pressi dell’ex chiesa di San Martino.

Accanto alla promozione turistica, non è mancata l’attenzione alla storia e alla memoria del paese. Nel 2014 la Pro Loco ha digitalizzato e reso consultabile la raccolta del periodico locale Abbadia Oggi, dal 1982 al 2010, conservando e mettendo a disposizione della cittadinanza quasi trent’anni di cronache, fotografie e approfondimenti sulle vicende del territorio. Un lavoro di recupero documentale che si affianca alla partecipazione alle manifestazioni tradizionali, tra cui la Fiera di Sant’Apollonia, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità.

Numerose anche le iniziative dedicate alla socialità e alle famiglie. Dalla caccia all’uovo d’oro, organizzata nel parco comunale Ulisse Guzzi in occasione della Pasqua, alla White Dinner, la cena in bianco sul lungolago, fino agli appuntamenti natalizi. Tra questi anche i concerti benefici, come quello organizzato nel dicembre 2023 con il FuckCancer Choir, formazione che riunisce pazienti oncologici, familiari e operatori sanitari. Occasioni che hanno permesso di coniugare momenti di incontro, intrattenimento e attenzione verso le realtà impegnate nel sociale.

Un’attività che ha saputo rispondere anche alle esigenze più concrete della comunità. Nel 2026, ad esempio, la Pro Loco ha collaborato con il Comune e il Camping Spiaggia all’acquisto di un nuovo defibrillatore, destinato a rafforzare la dotazione di strumenti per le emergenze sul territorio. Sempre quest’anno, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica da Abbadia, i volontari hanno partecipato all’accoglienza distribuendo 500 bandierine tricolori ai cittadini.

Attività che raccontano come, nel tempo, il ruolo della Pro Loco si sia sviluppato su più fronti, dalla cura del patrimonio locale all’organizzazione di eventi, fino alla collaborazione con le altre associazioni. Un percorso costruito attraverso il lavoro di generazioni di volontari, che hanno contribuito a mantenere vive le tradizioni di Abbadia, affiancandole a nuove iniziative per rendere il paese più conosciuto e partecipato.

Anche l’Amministrazione comunale ha rivolto i propri auguri alla Pro Loco, riconoscendo il contributo offerto nel corso degli anni alla vita del paese. Per celebrare l’anniversario è stata organizzata una cena sociale venerdì 20 novembre, alle ore 19.30, al Lido di Abbadia, un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e brindare ai progetti futuri.

La partecipazione prevede un costo di 25 euro, ridotto a 20 euro per i soci. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro lunedì 16 novembre, fino a un massimo di 50 posti, tramite WhatsApp ai numeri 393 7651326 e 334 3151899, oppure scrivendo all’indirizzo proloco.abbadialariana@gmail.com.

Un momento di festa, dunque, ma anche un’occasione per rendere omaggio a tutte le persone che, dal 1991 a oggi, hanno contribuito a costruire e portare avanti una realtà associativa profondamente legata alla comunità di Abbadia.