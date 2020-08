Abbadia Lariana, aggiornamento situazione scuole per Settembre 2020

ABBADIA LARIANA – L’Amministrazione di Abbadia Lariana fa il punto sul fronte scuole a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, tra le poche certezze e i tanti dubbi dovuti all’emergenza sanitaria per il Covid-19 non ancora rientrata.

“Il mese di settembre come ogni anno, sancisce l’inizio degli impegni scolastici per i nostri bimbi e ragazzi . Nel nostro comune, secondo disposizioni regionali, le Scuole dell’infanzia di Abbadia e Crebbio inizieranno le loro attività il 7 Settembre, mentre la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado apriranno le loro porte la settimana successiva, il 14 Settembre – spiegano dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Sergio Azzoni – Molti sono stati gli incontri con il dirigente scolastico e le società che hanno in appalto il servizio trasporto e mensa, numerosi i sopralluoghi e gli interventi per garantire questa ripartenza in sicurezza, con il grandissimo risultato che il tempo scuola non sarà ridotto”.

ADEGUAMENTO LOCALI

L’Amministrazione del comune lariano fa sapere che sono state apportate delle modifiche nella disposizione delle aule della Scuola Primaria, con l’abbattimento di un tavolato e i relativi adeguamenti tecnologici. “In questo modo – spiegano – il distanziamento sarà garantito anche nelle classi più numerose. Sono stati definiti, in accordo con il Dirigente Scolastico, dei percorsi separati di ingresso per poter garantire il distanziamento anche nelle fasi più cruciali dell’arrivo a scuola e della partenza”.

MENSA

Data la ridotta capienza dell’attuale locale mensa è in corso l’allestimento di un secondo locale mensa situato al primo piano così da poter accogliere tutti gli iscritti al servizio. “Stiamo definendo con Sodexo, la società che ha in appalto il servizio, gli ultimi dettagli sulla gestione pasti. Purtroppo, ma per evidenti ragioni legate al rispetto delle linee guida anti-covid, si ritornerà temporaneamente all’uso di stoviglie usa e getta. Il raddoppio dei locali mensa porterà a un significativo incremento del costo del servizio del quale si farà carico il comune senza andare a pesare sulle famiglie”.

TRASPORTO SCOLASTICO

“Garantiremo anche quest’anno il trasporto scolastico secondo le consuete caratteristiche. Fatte salve ulteriori indicazioni ministeriali non sarà necessario aggiungere corse in quanto la capienza sul mezzo potrà essere del 100 % con l’obbligo di indossare la mascherina durante il viaggio. Per una figura fissa di supporto al trasporto scolastico e alla gestione degli alunni nel tempo di attesa fra un viaggio e l’altro, abbiamo attivato una borsa lavoro con la Provincia di Lecco per una figura fissa di supporto durante tutto l’anno scolastico”.

REFERENDUM

“Abbiamo affrontato il tema sulla sede del referendum con la Prefettura di Lecco, cercando una soluzione alternativa alle scuole, al fine di evitare la sospensione della didattica. Purtroppo, nonostante i numerosi approfondimenti, non è stato identificata alcuna sede idonea. Le lezioni saranno dunque sospese il 21 e 22 settembre per garantire lo spoglio delle schede e una corretta sanificazione dei locali prima della ripresa della didattica“.

Per l’Amministrazione guidata dal sindaco Azzoni le prossime due settimane saranno cruciali per definire gli ultimi dettagli organizzativi. “A margine di quanto evidenziato, informiamo i cittadini che sono state eseguite ed ultimate le opere di rifacimento completo di una parte della copertura della scuola, che con le opere antisismiche realizzate la scorsa estate, hanno portato lo stabile in sicurezza ed in continua fase di ammodernamento.

I prossimi interventi riguarderanno il rifacimento di una altra porzione di tetto e la tinteggiatura dei locali”.