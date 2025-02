Abbadia Lariana celebra la tradizione del Gineè

Grande successo nonostante il rinvio per maltempo

Una tradizione che ha unito tutti lungo il lungolago

ABBADIA LARIANA – Due giorni dopo la data inizialmente programmata, a causa del rinvio per il maltempo del 31 gennaio, anche ad Abbadia Lariana è stata celebrata la tradizionale festa del Gineè.

Nonostante fosse già il 2 febbraio, il fantoccio che rappresenta l’inverno è stato ugualmente bruciato. Centinaia di persone si sono radunate sul lungolago, vicino alla foce del torrente Zerbo, per assistere al grande rogo acceso dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile “Don Cossali”.

Grandi e piccini non si sono voluti perdere il tradizionale rito, approfittando di una serata particolarmente mite. Purtroppo, il rinvio ha impedito al Centro Sport di preparare il classico vin brulè, essendo già impegnato in altre attività. Tuttavia, i volontari della Pro Loco, con il loro stand, hanno comunque garantito bevande per tutti.