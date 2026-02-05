Abbadia Lariana. Domenica battelli gratuiti in occasione della fiera di Sant’Apollonia

Il programma della festa prende il via oggi, giovedì, con l’adorazione e la messa

Domenica 8 febbraio ad Abbadia sono previste la messa solenne delle 10.30 e, per tutta la giornata, le iniziative collegate alla storica fiera

ABBADIA LARIANA – In occasione della fiera di Sant’Apollonia, in programma ad Abbadia Lariana da giovedì 6 a domenica 9 febbraio, tornano anche i battelli gratuiti da e verso il paese. Il servizio sarà attivo nella giornata clou della manifestazione, domenica 8 febbraio, ed è messo a disposizione da Navigazione Laghi in collaborazione con i Comuni limitrofi.

La gratuità dei collegamenti via lago si inserisce nel più ampio calendario degli appuntamenti religiosi e popolari legati alla festa, una tradizione risalente all’inizio del XVIII secolo e da sempre connessa alla storica fiera. Alla santa è attribuito il patrocinio contro il mal di denti e la ricorrenza continua a rappresentare un momento centrale per la comunità.

Il programma prevede celebrazioni religiose nella chiesa di San Lorenzo: giovedì 5 febbraio l’adorazione alle 15.30 e la messa alle 16.30; venerdì 6 febbraio confessioni alle 17 e messa alle 18; domenica 8 febbraio la messa solenne delle 10.30 presieduta da monsignor Marco Nogara e, nel pomeriggio, i vespri alle 15; lunedì 9 febbraio la messa conclusiva alle 10.30.

Accanto agli appuntamenti liturgici, l’oratorio “Pier Giorgio Frassati” ospiterà la tradizionale proposta gastronomica. Venerdì 6 febbraio spazio a crespelle e “taglieri” di salumi, formaggi e sciatt, oltre ai piatti della tradizione come trippa, brasato e “cazzöla”, con cena dalle 19 e asporto dalle 18.30. Sabato 7 febbraio ancora cucina tipica con le stesse modalità. Domenica 8 febbraio è previsto l’asporto a partire dalle 11.30 e il pranzo su due turni, alle 12 e alle 13.45.

In questo contesto, i battelli gratuiti rappresentano un servizio pensato per agevolare l’afflusso dei visitatori e favorire la partecipazione alla fiera e alle iniziative collegate. Un’iniziativa che negli ultimi anni si è consolidata come una tradizione apprezzata, capace di richiamare centinaia di persone e di valorizzare l’evento nel suo insieme. Gli orari delle corse sono stati resi noti dagli organizzatori per consentire una migliore organizzazione degli spostamenti nella giornata di domenica 8 febbraio.