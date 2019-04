Grandi eventi nel segno dei motori e non solo ad Abbadia Lariana

La due giorni si svolgerà il 27 e 28 aprile

ABBADIA LARIANA- Anche quest’anno si svolgerà il “Micky Motor Day“, l’evento organizzato da Marco Paccagnella e Maurizio Vitali in collaborazione con le associazioni del paese, per ricordare il piccolo Michele Barra, scomparso nel novembre 2015 a soli 10 anni, dopo aver combattuto coraggiosamente contro un sarcoma osseo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Quelle del 27 e 28 aprile saranno due giornate nel ricordo di Micky attraverso i motori, una delle sue grandi passioni in particolar modo per il rally.

Due giornate di divertimento ma anche di beneficenza, infatti, il ricavato dell’evento verrà devoluto alla Pediatria oncologica dell’istituto dei tumori di Milano.

Il “Micky Motor Day” prenderà il via il 27 aprile, presso Largo dei Pini ad Abbadia Lariana alle 16.30, con uno spettacolo con moto e fuoristrada.

A seguire ci sarà l’aperitivo presso il Garden bar – Park Hotel, giochi e attività per i bambini, per gli adulti la possibilità di iscriversi ad un volo con l’elicottero sopra i cieli lecchesi che si svolgerà domenica. La giornata proseguirà con l’apertura della cucina, musica e balli presso il giardino Parrocchiale.

Sempre all’insegna dello sport, dei motori e del divertimento, domenica inizierà sul Lungo lago la seconda giornata del “Micky Motor Day“.

Alle 8.30 si terrà un’esposizione di auto e moto storiche, sportive, da competizione e tuning. Contemporaneamente si terranno le esposizioni delle associazioni locali, la possibilità di effettuare una simulazione di guida e per i più piccoli non mancheranno i giochi gonfiabili.

Momento di raccoglimento alla 10, quando nella chiesa parrocchiale verrà celebrata la messa in suffragio del piccolo Michele.

La conclusione della manifestazione si terrà presso il giardino Parrocchiale, con un’estrazione a premi.