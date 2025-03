Abbadia Lariana: ripulita la spiaggetta in località Pradello

Un gruppo di volontari ha reso di nuovo accessibile la piccola spiaggia vicino al parcheggio

Gli operatori di Silea hanno rimosso il grande quantitativo di rovi, ramaglie e rami

ABBADIA LARIANA – E’ terminato quest’oggi l’intervento degli operatori di Silea sulla riva del lago in località Pradello ad Abbadia Lariana per la rimozione definitiva di grandi quantitativi di rovi, ramaglie, rami e sfalci, frutto di una precedente e accurata attività di pulizia delle sponde che è stata effettuata da un gruppo di volontari per poter rendere di nuovo pienamente fruibile la piccola spiaggia nei pressi del parcheggio.

I volontari, con il coinvolgimento anche dell’associazione Plastic-Free, si erano infatti occupati di ripulire l’accesso a lago e di liberare poi la sponda che risultava completamente invasa da cespugli e sterpi tanto da rendere quasi inaccessibile l’area, oggi tornata pienamente agibile.

“Voglio ringraziare anzitutto i cittadini che si sono impegnati per riqualificare e riconsegnare pienamente alla collettività un angolo del nostro lago, in modo particolare Fabiano e Gianni, oltre che Silea per aver sgomberato la spiaggia da tutto il materiale. Si è trattato di un bell’esempio di sinergia e collaborazione tra volontari, Amministrazione Comunale e Silea per valorizzare l’ambiente e il territorio” sottolinea il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni.