Abbadia Lariana si veste di bianco: in arrivo la White Dinner sul lungolago

Aperte le iscrizioni per l’evento in programma venerdì 27 giugno

“I tavoli saranno uniti per creare un’unica grande tavolata, così da far sentire tutti i partecipanti come a una cena tra amici”

ABBADIA LARIANA – Sul lungolago di Abbadia Lariana, venerdì 27 giugno dalle ore 19:30 alle ore 23:30, si terrà la White Dinner, una cena in bianco organizzata dalla Pro Loco del paese.

L’evento è a numero chiuso, con 150 posti disponibili. Per partecipare, è necessario iscriversi entro le ore 13 di mercoledì 25 giugno tramite la piattaforma Eventbrite, cercando l’evento “White Dinner in riva al lago”.

Il costo di iscrizione, da versare in loco, è di 5 euro a persona per i soci e 10 euro per i non soci dell’associazione. La partecipazione è invece gratuita per i bambini fino a 14 anni compiuti.

“La White Dinner è un evento ideato per vivere una serata speciale, condividendo uno spazio pubblico in modo originale e divertente. I tavoli saranno uniti per creare un’unica grande tavolata, così da far sentire tutti i partecipanti come a una cena tra amici. Il tema del bianco, elegante e fresco, sarà il filo conduttore che caratterizzerà l’intera serata” spiegano gli organizzatori.

Le regole della cena sono semplici: ogni partecipante dovrà indossare un abbigliamento rigorosamente bianco, abbinato ad accessori nei toni del blu o dell’azzurro. Anche la tavola dovrà essere allestita seguendo il tema cromatico dell’evento. La Pro Loco fornirà tavoli e sedute, mentre tutto il resto, piatti, tovaglie, bicchieri, posate, cibo e bevande, dovrà essere portato dai partecipanti.

L’uso di materiali monouso in carta o plastica è vietato. Sono richieste tovaglie di stoffa bianche, bicchieri in vetro, piatti e posate riutilizzabili. Il carico e scarico sarà consentito in Piazza Carlo Guzzi (di fronte al Comune) a partire dalle ore 18.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a venerdì 4 luglio, mantenendo le stesse modalità.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo abbadia@prolocolario.it