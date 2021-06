Abbadia Lariana. Spiagge e parcheggi: ecco le regole per l’estate 2021

Ticket di ingresso al Parco di Chiesa Rotta e al Parco Ulisse Guzzi del costo di 3,50 euro

Il consigliere comunale delegato Pietro Redaelli: “Estate caratterizzata ancora da alcune restrizioni in vigore da Domenica 20 Giugno”

ABBADIA LARIANA – L’estate gioca d’anticipo e la voglia di sole, spiaggia e lago hanno già catalizzato numerosi bagnanti sulle sponde lecchesi del Lario. Ma la pandemia, non ancora sconfitta, gioco forza costringe gli amministratori a porre qualche restrizione.

Così sarà ad Abbadia Lariana a partire da domenica prossima, 20 Giugno, quando entreranno in vigore alcune restrizioni come del resto era accaduto lo scorso anno. Il Comune ha applicato alcune norme che dovranno essere rispettate da tutti i frequentatori delle spiagge comunali ormai meta preferita da molti lecchesi e tantissimi turisti, soprattutto nei fine settimana.

“Nelle aree a lago (spiagge e parchi) restano in vigore le consuete regolamentazioni al fine di ottenere: il contingentamento degli ingenti flussi di persone, la sanificazione, il distanziamento sociale tra i fruitori e la misurazione della temperatura all’ingresso dei parchi”, fa sapere il consigliere comunale delegato Pietro Redaelli.

Per garantire il rispetto di queste regole “è confermato per quest’anno – prosegue Redaelli – il ticket di ingresso al Parco di Chiesa Rotta e al Parco Ulisse Guzzi, del costo ridotto a 3,50 euro solamente il sabato e la domenica in quanto solo in queste giornate, basandosi sui dati 2020, si è osservata una necessità di contingentamento degli ingressi. I gestori degli stessi si occuperanno di far rispettare le norme Covid ma anche le norme basilari di convivenza civile”.

Redaelli su questo aspetto tiene a sottolineare: “Purtroppo, un Comune come quello di Abbadia Lariana non ha nel proprio organico adeguate risorse per garantire tutte le misure di sicurezza richieste in una superficie complessiva così ampia. A carico dei gestori sarà anche la sorveglianza e il controllo, attraverso uomini della security, di tutto il lungolago e della passerella pedonale. In questo tratto di oltre 2 km è fondamentale un controllo per poter limitare alcune criticità emerse già in questi primi scampoli di estate quali l’abbandono di rifiuti, l’utilizzo di bottiglie in vetro (vietate nei parchi e nelle aree pubbliche a lago da ordinanza sindacale) il bivacco sulla passerella e sul lungolago e l’accensione di barbecue o simili”.

Quindi conclude: “Ci teniamo fin da ora a ringraziare sentitamente tutti gli attori economici coinvolti in questa operazione di regolamentazione delle aree a lago”.

Spiagge di Abbadia Lariana

Le aree che si trovano sulla riva del lago sono di proprietà del Demanio e gestite dall’ Autorità di Bacino e non direttamente dall’Amministrazione comunale. L’accesso rimane libero. Alcuni attori economici della riviera (gestori dei parchi ed esercenti) garantiscono il contingentamento dei flussi di persone, il controllo del rispetto delle regole, la gestione dei rifiuti, grazie a un accordo con l’Autorità di Bacino, che consente agli esercenti il posizionamento di lettini o sdraio su una superficie pari al 33% dell’area in cui questi garantiscono le misure di sicurezza.

Parco Ulisse Guzzi

Per il parco Ulisse Guzzi è stato istituito un ticket di ingresso per la copertura dei costi legati all’emergenza.

Tariffe (sabato e domenica): 3,50€ (intero); gratuito (portatori di handicap e accompagnatori; under 10; over 65; residenti ad Abbadia Lariana); Ulteriori scontistiche sono a disposizione per gli ospiti delle case vacanze, degli hotel e dei bed and breakfast.

Servizi: noleggio lettini, punti ristoro, servizi igienici.

Parco di Pradello

Per quanto riguarda il parco di Pradello al momento non si è ritenuto di inserire un ticket a pagamento per questioni logistiche.

L’Amministrazione si riserva di prendere provvedimenti in tal senso se saranno verificate condizioni di pericolo per la salute pubblica.

Servizi: noleggio lettini, punto ristoro, servizi igienici.

Parco di Chiesa Rotta

Per l’area balneare del parco di Chiesa Rotta è stato istituito un ticket di ingresso per la copertura dei costi legati all’emergenza.

Tariffe (sabato e domenica): 3,50€ (intero); gratuito (portatori di handicap e accompagnatori; under 10; over 65; residenti ad Abbadia Lariana); ulteriori scontistiche sono a disposizione per gli ospiti delle case vacanze, degli hotel e dei bed and breakfast.

Servizi: noleggio lettini, punti ristoro, servizi igienici.