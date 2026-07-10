Abbadia, lavori Polis: l’ufficio postale chiude un mese

Gli utenti potranno rivolgersi alle poste di Mandello

ABBADIA LARIANA – Lunga chiusura per l’ufficio postale di Abbadia Lariana. A causa dell’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale, l’ufficio di via Nazionale 120 resterà chiuso al pubblico dal 16 luglio al 13 agosto 2026.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Mandello in via Parodi 36, con i seguenti orari:

– da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35

– sabato dalle 8.20 alle 12.35

Il servizio Postamat sarà attivo 24 ore al giorno. A Mandello, sempre negli orari di apertura, sarà possibile inoltre ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni su conto, libretto, ecc.