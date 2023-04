Abbadia. Michy Motor Day 2023: si scaldano i motori

Due giorni di festa nel ricordo del piccolo Michele Barra

Protagonisti della manifestazione, che animerà Abbadia sabato e domenica, motori e solidarietà

ABBADIA – Un altro anno è passato ad Abbadia senza Michele Barra, scomparso nel 2015 a soli dieci anni dopo aver combattuto contro un tumore alle ossa. E, come ogni anno, non mancherà occasione di ricordarlo con il ‘Michy Motor Day’, manifestazione organizzata a suo nome all’insegna di motori e solidarietà.

Proprio la grande passione del piccolo si farà protagonista di questi due giorni di festa, sabato 29 e domenica 30 aprile. Già domani, a inaugurare l’iniziativa lo spettacolo di moto acrobatiche nel parcheggio del lido, a cui seguirà l’apertura della cucina presso il giardino Parrocchiale, accompagnata dalla musica della Project Rock School di Mandello.

Anche il giorno successivo, domenica, subito spazio ai motori con l’esposizione auto e moto storiche, sportive, da competizione e tuning sul lungolago. Michele avrebbe compiuto diciotto anni quest’anno: per festeggiarli, dopo la Santa Messa in ricordo, aperitivo e accensione motori per salutarlo. Cucina aperta e poi, nel pomeriggio, Taxy Rally tra Crebbio e Linzanico, contemporaneo allo spettacolo di moto acrobatiche.

Chiusura della manifestazione con l’estrazione dei premi nel giardino parrocchiale. Per tutto il giorno apertura del Civico Museo Setificio Monti, sfilata Vespa Club Lecco e Moto Guzzi Club Mandello, esposizione delle associazioni locali e gruppi sportivi, simulatore di guida, gonfiabili, modellismo.

L’evento servirà a raccogliere fondi per la Pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

VIABILITA’

In occasione della manifestazione, in vigore i seguenti provvedimenti viabilistici.