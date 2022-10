Una chiesa antichissima che risale all’anno 800

Alessandro Longoni l’ha restaurata e oggi i passanti possono vederla

ABBADIA – Nuova apertura e inaugurazione, oggi, per la Chiesa di San Bartolomeo che sorge in località Castello ad Abbadia, una piccola frazione situata tra S. Rocco e Novegolo, sotto Robbianico. Una chiesa antichissima che risale all’anno 800, quando era la chiesa di una Abbazia Benedettina. San Bartolomeo è dunque la più antica costruzione religiosa del paese.

Oggi la chiesa è sconsacrata ma dopo averla scoperta, Alessandro Longoni, residente in paese e originario di Desio, ne è diventato proprietario nel 2013 e ha effettuato i lavori per restaurarla e offrire a coloro che passano lungo il Sentiero del Viandante l’opportunità di vederla. La chiesa, inagibile, ora è stata completamente restaurata proprio grazie a Longoni e diventerà in primis un punto forza del Sentiero del Viandante.

E oggi, un gruppo di persone ha potuto visitare la chiesa e sentirne la storia proprio dalla voce di Longoni. Presente anche l’amministrazione comunale e il presidente della Pro Loco Claudio Gobbi che hanno donato a Longoni, a ringraziamento del ingente lavoro svolto, un piccolo panello con le informazioni sulla chiesa.