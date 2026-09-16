Abbadia, nuovo accesso con totem touch-screen al centro raccolta di Novegolo

Sabato 19 settembre seconda giornata informativa con gli operatori

Gli utenti continueranno ad accedere con tessera sanitaria o codice, ma dovranno indicare la tipologia prevalente di materiale conferito. L’intervento completa il percorso di ammodernamento sostenuto anche con fondi PNRR

ABBADIA – Un nuovo tassello nel percorso di rinnovamento del sistema di raccolta dei rifiuti di Abbadia. Da settembre cambia l’accesso al centro di raccolta di via per Novegolo, dove è stato installato un nuovo totem touch-screen attraverso il quale gli utenti dovranno identificarsi e indicare la tipologia prevalente di rifiuto che intendono conferire.

La novità entrerà a regime gradualmente. Dopo la prima giornata informativa di mercoledì 16 settembre, gli operatori saranno nuovamente presenti sabato 19 settembre per mostrare ai cittadini il funzionamento del dispositivo, rispondere alle domande e accompagnare gli utenti nei primi accessi.

“Abbiamo voluto prevedere due giornate di informazione proprio per far vedere concretamente come funziona il nuovo sistema. Poi, con calma, il totem entrerà nella normale operatività del centro”, spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni.

Nella sostanza, per i cittadini l’accesso resterà molto simile a quello già conosciuto. “Non cambia nulla per quanto riguarda il riconoscimento dell’utenza: si continuerà a utilizzare la tessera sanitaria oppure il codice Qr Code. Una volta entrati, la novità sarà semplicemente quella di selezionare sullo schermo il rifiuto prevalente che si sta portando al centro di raccolta”, chiarisce il primo cittadino.

Una procedura che il Comune definisce semplice e intuitiva e che rientra in un sistema già adottato in diversi centri di raccolta della provincia di Lecco. L’introduzione dei totem e della registrazione delle tipologie conferite è collegata anche all’applicazione delle disposizioni regolatorie di ARERA, che negli ultimi anni hanno portato Silea a uniformare progressivamente le modalità di accesso e tracciamento nei centri del territorio. Nel 2025 Silea aveva già avviato l’attivazione di ulteriori 17 varchi “4.0”, dotati di totem touch-screen, nell’ambito del programma di riqualificazione sostenuto dal PNRR.

“È una richiesta che deriva dal sistema regolatorio attuale e che stiamo introducendo cercando di evitare criticità per gli utenti – prosegue Azzoni -. L’obiettivo finale rimane sempre quello di aumentare l’efficienza e l’efficacia della raccolta differenziata”, sottolinea il sindaco.

E il centro di Novegolo, nei numeri complessivi del servizio, riveste un ruolo centrale. “Circa metà della produzione dei rifiuti passa dal centro di raccolta. Quando si parla di gestione dei rifiuti si pensa spesso soprattutto al porta a porta, ma in realtà il vero cuore del sistema è proprio il centro di raccolta”. Da qui la scelta, negli anni, di intervenire ripetutamente sull’area, adeguandola alle nuove esigenze del servizio.

Già nel 2016 erano stati installati una nuova sbarra in uscita e un sistema di videosorveglianza, mentre l’accesso era stato riservato agli utenti registrati attraverso la tessera regionale dei servizi.

Dal sacco rosso ai 622 mila euro del PNRR

Il passaggio successivo è arrivato con la riorganizzazione più ampia del sistema di raccolta. Nel novembre 2022 Abbadia aveva introdotto il sacco rosso, con risultati che già nei primi mesi del 2023 avevano mostrato un incremento della raccolta differenziata fino all’82% e una riduzione del 38% dei rifiuti indifferenziati. Nello stesso periodo era stato attivato anche il nuovo distributore automatico dei sacchi.

Ma il salto più consistente è arrivato con il finanziamento PNRR. Il Comune ha infatti ottenuto 622 mila euro destinati al potenziamento dell’intero sistema dei rifiuti. Una parte rilevante dell’investimento è stata indirizzata proprio a Novegolo, con un pacchetto di lavori comprendente nuovo controllo degli accessi, un ulteriore ingresso per i possessori di seconde case, videosorveglianza, sostituzione di cassoni e recinzioni, miglioramento della gestione delle acque meteoriche e installazione di due pese.

Nello stesso programma erano compresi anche il potenziamento delle casette ecologiche ai Piani Resinelli e il distributore automatico dei sacchetti già entrato in funzione.

Il totem completa il pacchetto degli interventi PNRR

Anche l’attuale sistema di accesso rientra, spiega il sindaco, nel più ampio pacchetto di interventi predisposto negli ultimi anni. “Il centro di raccolta è stato rinnovato anche grazie ai fondi PNRR. Il totem era già compreso nel progetto: possiamo dire che questo rappresenta uno degli ultimi interventi che mancavano per completare questo percorso”, sempre Azzoni.

Un processo che non riguarda esclusivamente Novegolo. Nel quadro degli interventi sul sistema dei rifiuti rientrano infatti anche le Ecocasette dei Piani Resinelli, per le quali il Comune sta introducendo l’accesso controllato riservato agli utenti autorizzati. Un tema che ad Abbadia viene discusso da anni: già nel 2016 l’Amministrazione evidenziava la necessità di impedire conferimenti impropri e di garantire strutture utilizzabili dai residenti e dai proprietari delle seconde case.

Il nuovo sistema ai Resinelli prevede oggi l’utilizzo della CRS oppure di un QR Code, mantenendo le strutture accessibili 24 ore su 24 agli aventi diritto e cercando al tempo stesso di fermare i conferimenti da parte di utenti provenienti da altri territori.

“Dopo Novegolo, l’altro passaggio che completeremo a breve sarà proprio quello legato alla chiusura controllata delle casette dei Resinelli”, conclude Azzoni.

Per chi volesse prendere confidenza con il nuovo totem prima della piena attivazione, dunque, il prossimo appuntamento è sabato 19 settembre al centro di raccolta di Novegolo, quando gli operatori saranno nuovamente a disposizione per illustrare tutte le funzionalità e fornire assistenza agli utenti.