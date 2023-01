Abbadia. Parco Ulisse Guzzi, approvato il progetto definitivo

Gli interventi interesseranno il primo lotto dell’opera

500 mila euro di finanziamenti dal bando ‘Rigenerazione urbana’ per dare nuovo volto e funzioni all’area, con lavori in partenza a fine estate

ABBADIA – Alla fine di quest’estate il parco Ulisse Guzzi di Abbadia comincerà ad assumere nuove sembianze: con l’approvazione del progetto definitivo che coinvolgerà l’area, inizia ad avvicinarsi l’effettiva concretizzazione dell’intervento, per il momento inerente solo al primo lotto.

“Le scadenze impellenti che interessavano il contributo regionale ci hanno spinto all’approvazione definitiva del primo lotto di opere legate al parco – spiega il sindaco Roberto Azzoni -. Impiegheremo infatti, per questo intervento, 500 mila euro ottenuti grazie al bando di ‘Rigenerazione urbana’ di Regione Lombardia, cifra che andrà a coprire buona parte della spesa. Successivamente all’approvazione, avrà luogo la fase esecutiva e di realizzazione: partiremo con i cantieri a fine estate, e contiamo di portare a termine i lavori entro l’inizio della bella stagione 2024“.

In particolare, gli interventi vedranno la sistemazione del chiosco esistente in una struttura più fornita, con presenza di servizi e un piccolo spazio destinato a magazzino, oltre che la realizzazione di un blocco bagni e docce dedicato ai fruitori del parco e del lago, strutture ritenute attualmente “carenti” dal primo cittadino. Novità anche per quanto riguarda il campo da beach volley, rifatto completamente e in cui saranno installate nuove reti. Infine, realizzata all’ingresso del parco una struttura pronta a ospitare una cucina, in cui le associazioni del paese potranno cimentarsi nella preparazione di cibi durante le occasioni di festa come Rock in Riva o la Remada, per citare quelle maggiormente partecipate, ma anche in caso di eventi più piccoli.

“Lo spazio dedicato alla cucina sarà il fiore all’occhiello del progetto – precisa Azzoni – un servizio a cui tengo molto e che avrà anche una ricaduta in termini sociali, comodo da sfruttare e realizzato nel rispetto di tutte le norme-igienico sanitarie. Passando agli aspetti più generali, ci sarà anche una riqualificazione degli impianti idrico, elettrico e di fognatura, installazioni fondamentali e più che mai necessarie al giorno d’oggi”.

Anche se il primo lotto non ha ancora visto la luce, è già nell’aria l’approvazione della seconda parte degli interventi, come annuncia il sindaco: “Il mese prossimo, o a al più all’inizio di marzo, approveremo anche il secondo lotto, e intendiamo organizzare una serata per presentare il progetto alla popolazione: vista la portata dell’opera, crediamo sia importante coinvolgere i cittadini”.