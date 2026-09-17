Abbadia. Parte il secondo lotto del Parco Ulisse Guzzi, a ottobre la gara per la ciclopedonale

Lunedì 21 settembre apre il nuovo cantiere nel parco. Nel mese successivo il Comune punta invece a mandare in appalto lo stralcio cittadino del progetto “Brezza”

Bagni, illuminazione, vialetti e completamento della cucina da una parte; dall’altra il collegamento ciclopedonale con un intervento da 2,6 milioni di euro

ABBADIA – Due opere diverse, ma entrambe destinate a incidere in maniera significativa sul volto e sulla fruibilità del paese. Da una parte il completamento della riqualificazione del Parco Ulisse Guzzi, dove lunedì 21 settembre prenderà il via il secondo lotto dei lavori. Dall’altra la ciclopedonale inserita nel progetto regionale “Brezza sull’Adda”, per la quale il Comune conta di indire la gara d’appalto nel corso del prossimo mese.

Il primo passo sarà quello del Parco Ulisse Guzzi. Il secondo lotto, dal valore di 460 mila euro, servirà a completare la trasformazione dell’area verde iniziata ormai quasi tre anni fa. Nel gennaio scorso il Comune aveva approvato il progetto esecutivo, ora il cantiere è pronto a partire.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno il blocco dei servizi igienici, l’illuminazione del parco, la sistemazione dei vialetti, una serie di rifiniture e il completamento dell’allestimento della cucina a servizio del padiglione delle feste. Si tratta quindi di lavori meno invasivi rispetto al primo lotto, ma indispensabili per consegnare al paese un parco pienamente funzionale.

Il progetto complessivo, infatti, era stato concepito fin dall’inizio in due fasi. Il primo lotto era partito nell’ottobre 2023, dopo la rimozione del vecchio chiosco. Quella prima fase aveva un costo di 650 mila euro, di cui 500 mila finanziati attraverso il bando “Rigenerazione urbana” di Regione Lombardia e 150 mila con risorse comunali.

L’intervento ha portato alla realizzazione delle due principali nuove strutture del parco: il padiglione polifunzionale/chiosco vicino al lago, destinato a ospitare un bar con locali di servizio, e il padiglione d’ingresso dedicato alle feste e alle associazioni, dotato di cucina e di uno spazio coperto antistante.

Il primo lotto era arrivato sostanzialmente a conclusione nell’autunno 2024. Già allora il sindaco Roberto Sergio Azzoni aveva spiegato che il secondo passaggio avrebbe riguardato i bagni pubblici, il campo da beach volley e i percorsi interni di collegamento. Con il secondo lotto il valore complessivo dell’operazione supera quindi il milione di euro, chiudendo un percorso che ha ridisegnato uno degli spazi pubblici più frequentati di Abbadia.

A ottobre la gara per la ciclopedonale “Brezza”

Ma il Parco Ulisse Guzzi non è l’unica opera “in movimento”. Nel corso del prossimo mese il Comune conta infatti di indire la gara d’appalto per il proprio tratto della ciclopedonale inserita nel progetto “Brezza sull’Adda”, uno dei principali programmi di mobilità dolce in corso lungo la sponda orientale del lago.

Lo stralcio che riguarda Abbadia ha un valore di circa 2,6 milioni di euro, con circa 2 milioni coperti da risorse sovracomunali. Il punto più delicato e caratterizzante dell’intervento sarà il superamento della Sp72 all’ingresso del paese.

Il progetto prevede infatti un ponte ciclopedonale con doppia rampa: una sul lato lago, collegata al percorso proveniente da Lecco, e una sul lato monte, in connessione con la viabilità locale e con la provinciale nei pressi della casa cantoniera. L’obiettivo è evitare un attraversamento diretto della strada in uno dei nodi più complessi e trafficati dell’ingresso ad Abbadia.

La soluzione progettuale è stata oggetto negli ultimi anni di un confronto anche con la Soprintendenza, che ha fornito indicazioni sull’aspetto e sui colori della struttura per limitarne l’impatto paesaggistico. Nel tempo erano state valutate anche soluzioni alternative, poi accantonate perché ritenute meno efficaci sotto il profilo della sicurezza pedonale.

Lo stralcio di Abbadia si inserisce in un progetto molto più ampio. La ciclopedonale regionale PCIR 3 Adda – “Brezza sull’Adda” interessa infatti sette Comuni della sponda orientale: Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Perledo, Bellano, Dervio e Colico.

L’investimento complessivo supera i 14,6 milioni di euro: 11,284 milioni sono stati assegnati da Regione Lombardia alla Provincia di Lecco, ai quali si aggiungono 3,123 milioni messi direttamente dai Comuni e altri 250 mila euro della Provincia.

Nel giugno scorso Provincia e Comuni avevano fatto il punto sull’avanzamento dei diversi stralci, confermando la necessità di procedere rapidamente con progettazioni, gare e cantieri per rispettare il cronoprogramma regionale.

L’opera dovrà inoltre collegarsi con il grande intervento già in corso lungo la SS36 tra Pradello e Abbadia, realizzato da Anas e inserito nel piano delle opere olimpiche, dove nella giornata di lunedì è stato effettuato un nuovo sopralluogo alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei sindaci della sponda orientale e dei tecnici Anas: un collegamento destinato, una volta completati tutti i tratti, a creare una continuità ciclabile sempre più estesa lungo il lago.

Per Abbadia, dunque, l’autunno si apre con due eventi importanti: un parco che entra nella fase conclusiva della sua riqualificazione e una ciclopedonale che si avvicina alla gara d’appalto.