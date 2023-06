Abbadia. Segnali di una nuova Novegolo: lavori alla pavimentazione in corso

Manto stradale in posa nelle storiche viuzze della frazione

Nel progetto, pari a circa 147 mila euro, compresa anche l’illuminazione

ABBADIA – Sta decisamente cambiando faccia l’aspetto di Novegolo, frazione di Abbadia, uno dei borghi più antichi del paese. Sta mutando, ma senza tradire le sue origini, come dimostra lo stile di pavimentazione scelto per adornare le storiche viuzze che la attraversano, grazie al progetto di 147 mila euro finanziato in buon parte dal BIM (95.500 euro) e in parte da fondi di bilancio dell’Amministrazione (52 mila euro).

“Il risultato è molto bello – commenta il sindaco Roberto Azzoni – e a livello di tempistiche stimiamo che ci vorrà ancora un mesetto. Purtroppo il tempo incerto di queste settimane ha rallentato le opere. Abbiamo colto l’occasione anche per rifare i sottoservizi. Negli ultimi vent’anni quasi tutti i vecchi borghi abbadiensi sono stati riqualificati: Novegolo era uno di quelli mancanti all’appello”.

Ad abbellire ancor di più il manto stradale ci penserà l’illuminazione, altro intervento previsto nel progetto: “La posizioneremo nella parte più alta del borgo, lì non era presente, e garantirà la possibilità di camminare in tranquillità anche di notte”, conclude il primo cittadino.