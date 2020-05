Abbadia. Si torna a Messa, ma non in Chiesa. Le indicazioni del parroco

Per questioni di sicurezza le Messe Festive e Prefestive saranno celebrate in palestra ad Abbadia e nel salone dell’Oratorio a Crebbio

Niente scambio della pace, guanti protettivi durante la Comunione

ABBADIA – Con la Messa prefestiva e festiva dei giorni 23 e 24 Maggio, riprende la celebrazione con il popolo delle S. Messe nei giorni di festa ma, ad Abbadia, non si tornerà in Chiesa, almeno per il momento.

E’ quanto ha fatto sapere il parroco Don Fabio Molteni che ha annunciato che le celebrazioni religiose si terranno in palestra (ad Abbadia) e nel salone dell’oratorio (a Crebbio).

“Il lungo stop imposto dalle misure di sicurezza attuate per prevenire il coronavirus ha sicuramente generato in ciascuno di noi il desiderio di riprendere ad incontrarsi come comunità cristiana, nelle celebrazioni e nelle iniziative comunitarie – ha scritto il don sul sito della parrocchia di San Lorenzo – c’è però anche, almeno così mi pare di intuire, un certo timore a riprendere la vita normale; in questa fase credo sia opportuno e necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti che ci vengono suggeriti e che ci permettono di vivere ed agire in sicurezza”. “Il mio augurio invece è di rivederci numerosi e colmi di fiducia e speranza, alla ripresa delle celebrazioni Eucaristiche”.

Le indicazioni pratiche e gli orari

Per motivi di praticità e di sicurezza le Messe festive e prefestive verranno celebrate:

– ad Abbadia presso la Palestra comunale

– a Crebbio nel salone sottostante l’asilo parrocchiale.

Nei suddetti luoghi verranno sistemate delle sedie che consentiranno di partecipare più agevolmente alla celebrazione.

L’orario delle Messe, per ora ovviamente provvisorio, è il seguente:

Sabato

ore 17.00 a Crebbio

ore 18.00 ad Abbadia

Domenica

ore 10.30 ad Abbadia

ore18.00 ad Abbadia

Per favorire l’ingresso e l’inizio puntuale delle celebrazioni suggerisco di arrivare alla Messa con qualche minuto di anticipo.

Per ora non prevediamo di poter celebrare nella chiesa di S. Giorgio e ai Resinelli” ha fatto sapere il Don.

Le Sante Messe feriali, aperte alla partecipazione dei fedeli, si svolgeranno ad Abbadia nel giardino parrocchiale nei seguenti giorni:

– Martedì 19 maggio alle ore 8.30

– Mercoledì 20 maggio alle ore 8.30

– Venerdì 22 maggio alle ore 8.30

Accesso ai luoghi di culto

– Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, la distanza di sicurezza deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

– L’accesso alla “chiesa” resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che, indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Per favorire un accesso ordinato, durante l’entrata e l’uscita andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro. Ci saranno un solo ingresso e una sola uscita.

– Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad indossare le mascherine.

– Non è consentito l’accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

– all’ingresso occorre igienizzarsi le mani

Niente scambio di pace

Tra i riti preparatori lo scambio di pace verrà omesso. La distribuzione della comunione avverrà dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi, indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza avranno cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. Si suggerisce a coloro che desidereranno comunicarsi di portarsi dei guanti monouso da indossare al momento. Le eventuali offerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma attraverso un apposito contenitore, sistemato all’uscita.