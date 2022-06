Entro 90 giorni definiti un primo progetto d’intervento e l’importo dell’opera

“Intesa fondamentale per iniziare a lavorare concretamente sull’allargamento del sottopassaggio e migliorare la viabilità tra Via Nazionale e parte del paese”

ABBADIA – Firmato un accordo fra il Comune di Abbadia e il gestore della linea ferroviaria per la redazione di un progetto volto ad allargare il sottopassaggio di Via per Novegolo situato in prossimità dell’intersezione con Via Nazionale.

Inserita nell’ambito del “Piano di soppressione dei passaggi a livello di Rete Ferroviaria dello Stato”, l’intesa punta a stilare entro 90 giorni un primo progetto d’intervento e a definire l’importo dell’opera, passo cruciale poi per il reperimento delle risorse.

Nello specifico i lavori punteranno ad ampliare la carreggiata del sottopassaggio dai 3,5 metri attuali agli 8 metri, con due corsie per senso di marcia e un marciapiede di 1,5 metri di larghezza. Questa misura permetterà di aumentare il calibro metrico del sottopassaggio, insufficiente per il volume di traffico attuale, oltre che la sicurezza dei numerosi pedoni in transito.