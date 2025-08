Abbadia. Sottopasso per Novegolo, prolungata la chiusura fino a settimana prossima

Riapertura prevista per lunedì o martedì, serve più tempo a RFI per completare i lavori

Nelle due settimane di chiusura non si sono evidenziate particolari problematiche viabilistiche

ABBADIA – Avrebbe dovuto riaprire stasera, venerdì, ma si prolungherà ulteriormente la chiusura del sottopasso per Novegolo ad Abbadia, dove sono in corso i lavori di potenziamento di RFI.

“Serviranno ancora giorni di chiusura per completare gli interventi, che si sono protratti anche a causa del maltempo, il quale non ha permesso di realizzare i getti delle parti accessorie del nuovo ponte – spiega Roberto Sergio Azzoni, sindaco di Abbadia -. La riapertura del sottopasso è prevista per lunedì o martedì della prossima settimana“. Presto in arrivo un’ordinanza che indicherà la data precisa.

Riapertura della strada di collegamento fra via per Novegolo e SP72 che era già slittata di un giorno, su richiesta di RFI, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma.

Il sottopasso era stato chiuso lo scorso 21 luglio per consentire la costruzione del nuovo ponte ferroviario. Un’interruzione della viabilità prolungata che aveva destato qualche comprensibile preoccupazione per possibili congestioni di traffico, tuttavia non si sono verificate particolari criticità, come lo stesso primo cittadino ha sottolineato: “Al di là di qualche minuto in più impiegati dai residenti per fare il giro del paese dall’alto, non sono state evidenziate particolari problematiche, serve solo un po’ di pazienza”.

Prova del nove dunque superata: non resta che attendere di vedere il nuovo sottopasso.