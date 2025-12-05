Abbadia. Sottopasso per Novegolo pronto entro Natale

Ultime rifiniture per marciapiede e muro perimetrale
La struttura oggetto di un intervento di allargamento e adeguamento infrastrutturale promosso da RFI
ABBADIA – Battute finali per il cantiere del sottopasso per Novegolo ad Abbadia. Gli operai stanno completando le ultime rifiniture prima di consegnare definitivamente l’opera, si stima entro Natale, regalando ai cittadini un collegamento più moderno, funzionale e sicuro.
“Mancano soltanto due interventi al marciapiede e al muro” è quanto riferisce il sindaco Roberto Sergio Azzoni. Dopodiché il cantiere potrà dirsi completato, anche se già da un po’ il transito dei veicoli nel sottopasso ha ripreso regolarmente in entrambi i sensi di marcia.
La struttura è stata oggetto in questi mesi di un intervento di allargamento e adeguamento infrastrutturale promosso da RFI in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, ormai prossime.