Abbadia. Sottopasso per Novegolo pronto entro Natale

L’opera ha previsto la posa di un nuovo ponte ferroviario e l’allargamento del sottopasso esistente, interventi svolti durante il blocco estivo dei treni sulla linea Lecco-Tirano che hanno richiesto mesi di lavori con interruzioni programmate del traffico stradale, limitate per contenere i disagi.

L’allargamento del sottopasso ha consentito di superare uno dei principali punti critici della viabilità locale, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico in un nodo particolarmente delicato per residenti e turisti. A fianco della strada è stata realizzata una nuova fascia pedonale, protetta da una barriera rossa, che renderà più sicuro il passaggio.