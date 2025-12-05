Abbadia. Sottopasso per Novegolo pronto entro Natale

abbadia sottopasso novegolo rifiniture

Ultime rifiniture per marciapiede e muro perimetrale

La struttura oggetto di un intervento di allargamento e adeguamento infrastrutturale promosso da RFI

ABBADIA – Battute finali per il cantiere del sottopasso per Novegolo ad Abbadia. Gli operai stanno completando le ultime rifiniture prima di consegnare definitivamente l’opera, si stima entro Natale, regalando ai cittadini un collegamento più moderno, funzionale e sicuro.

“Mancano soltanto due interventi al marciapiede e al muro” è quanto riferisce il sindaco Roberto Sergio Azzoni. Dopodiché il cantiere potrà dirsi completato, anche se già da un po’ il transito dei veicoli nel sottopasso ha ripreso regolarmente in entrambi i sensi di marcia.

La struttura è stata oggetto in questi mesi di un intervento di allargamento e adeguamento infrastrutturale promosso da RFI in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, ormai prossime.

L’opera ha previsto la posa di un nuovo ponte ferroviario e l’allargamento del sottopasso esistente, interventi svolti durante il blocco estivo dei treni sulla linea Lecco-Tirano che hanno richiesto mesi di lavori con interruzioni programmate del traffico stradale, limitate per contenere i disagi.

L’allargamento del sottopasso ha consentito di superare uno dei principali punti critici della viabilità locale, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico in un nodo particolarmente delicato per residenti e turisti. A fianco della strada è stata realizzata una nuova fascia pedonale, protetta da una barriera rossa, che renderà più sicuro il passaggio.