Abbadia. Sottopasso, Rfi accoglie le richieste: strada chiusa soltanto per 15 giorni

Rivisto il calendario dei lavori, con una significativa riduzione del periodo di disagi

Il sindaco: “Benefici già dal 1° agosto”

ABBADIA LARIANA – Importante svolta gestionale per l’imminente intervento di allargamento del sottopasso ferroviario di via per Novegolo che caratterizzerà l’estate. Rfi ha infatti rivisto il proprio calendario dei lavori, accogliendo le richieste dell’Amministrazione comunale di Abbadia: i giorni di chiusura della strada passano dai 40 originariamente previsti a 15 in totale, con conseguente riduzione dei disagi per la cittadinanza e per l’intero territorio.

I lavori saranno suddivisi in quattro fasi temporali:

– Fase 1 – dal 24 giugno al 27 giugno 2025: chiusura totale (24 ore su 24) della strada fra la SP72 e via per Novegolo per demolizione del ponte ferroviario e delle cosiddette “spalle”.

– Fase 2 – dal 28 giugno al 19 luglio 2025: realizzazione delle “spalle”; in questo lasso di tempo il transito veicolare sarà garantito.

– Fase 3 – dal 20 luglio al 30 luglio 2025: chiusura totale (24 ore su 24) della strada fra la SP72 e via per Novegolo per costruzione e varo del nuovo ponte e attività propedeutiche.

– Fase 4 – dal 1° agosto al 30 agosto: rifiniture accessorie; transito veicolare garantito sotto il nuovo ponte ferroviario.

Durante i 13 giorni di chiusura l’unico collegamento tra la SP72 e la zona del paese a monte del sottopasso sarà il transito da Crebbio-Maggiana-Mandello. L’area di cantiere interessa il parcheggio di fronte al cimitero, in parte chiuso agli utenti: per tutta la durata dei lavori, esattamente come oggi, i posti disponibili saranno ridotti a 9 stalli per auto e 5 per motociclette.

“Esprimiamo soddisfazione per questa significativa riduzione dei giorni di chiusura della strada, le nostre richieste di adottare altre tecniche e materiali sono state ascoltate. Ringraziamo per questo tutti gli attori coinvolti – commenta il sindaco Roberto Azzoni – Si tratta di un intervento fondamentale per viabilità e sicurezza, e già dal primo di agosto potremo vedere i suoi benefici”.