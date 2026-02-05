Abbadia. Stop alla sosta nell’area ex Orti: analisi geologiche per i futuri parcheggi interrati

Da mercoledì 4 febbraio area libera per consentire i carotaggi propedeutici al progetto definitivo dei parcheggi sotterranei

Previsti due piani sotterranei con circa 160 posti auto, verde in superficie e una nuova rotatoria sulla SP72

ABBADIA – Niente auto parcheggiate e attenzione alla segnaletica: da ieri mattina, mercoledì, l’area degli ex Orti ad Abbadia, accanto alla stazione ferroviaria, è stata completamente liberata per permettere l’avvio dei carotaggi geologici, indagini indispensabili per completare il progetto definitivo dei futuri parcheggi interrati.

Il provvedimento rientra in un percorso avviato già alcuni anni fa, quando l’Amministrazione era riuscita a ottenere un finanziamento ministeriale per coprire la progettazione dell’opera. In quella fase era stato predisposto anche il documento di inquadramento generale; ora, con le nuove analisi sul sottosuolo, si punta a raccogliere gli ultimi dati tecnici necessari a chiudere il livello definitivo del progetto e ad arrivare successivamente all’esecutivo.

Il piano prevede un intervento articolato: due livelli di parcheggi sotterranei per un totale di circa 160 posti auto, un’area verde nella parte superficiale restituita alla cittadinanza e una nuova rotatoria lungo la SP72 per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Tuttavia, come spiegano dall’ente, si tratta ancora di una fase progettuale. Solo una volta completato il quadro economico sarà possibile capire quali strade percorrere per la realizzazione vera e propria: dalla ricerca di nuovi finanziamenti pubblici fino all’eventuale ricorso a strumenti come la finanza di progetto.

“È un iter ancora lungo – spiega il sindaco Roberto Sergio Azzoni – e non siamo ancora nella fase del cantiere. Però progettare in modo approfondito è fondamentale: arrivare a un livello avanzato di studio consente poi di affrontare con più solidità la parte decisiva, cioè quella del reperimento delle risorse per costruire l’opera”.

Per ora, dunque, nessuna novità clamorosa sul fronte dei lavori imminenti, ma un passaggio tecnico importante in un percorso già avviato. “Quando fra qualche mese verrà approvato il progetto definitivo – aggiunge il primo cittadino – allora potremo forse parlare di notizie più concrete”. Quello in corso è uno step necessario, che va nella direzione di preparare il terreno per il futuro.

Nel frattempo, resta in vigore il divieto di sosta sull’intera area del parcheggio ex Orti dalle ore 7 di mercoledì 4 febbraio fino al termine delle operazioni, per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza e senza interferenze. Un sacrificio temporaneo per gli automobilisti che l’Amministrazione chiede di comprendere, nell’ottica di un progetto destinato, in prospettiva, a ridisegnare la mobilità e gli spazi pubblici della zona, andando a risolvere il problema della sosta che affligge la località soprattutto durante la stagione estiva.