L’ipotesi è di situare la struttura in prossimità della stazione ferroviaria, con oltre cento posti auto

“L’opera avrà la funzione di hub e contribuirà in parte a risolvere il caos parcheggi durante la stagione estiva”

ABBADIA – Ad Abbadia sono in corso i rilievi per dare vita a un piano di parcheggi interrati vicino alla stazione ferroviaria in Via Nazionale. Da progetto, sono più di un centinaio i posti auto previsti, per la maggior parte sotterranei, a cui si aggiungerà in sommità un’area verde dotata di rastrelliere per le bici.

Un intervento con tutta probabilità costoso, si parla di 2 milioni di euro anche se è ancora presto per definire una cifra esatta, ma che rappresenterà un investimento indubbio per il paese, come sottolinea anche il sindaco Roberto Azzoni:

“L’opera ha un’importante valenza strategica perché potrà fungere da hub per bici e macchine, oltre a trovarsi in zona stazione, e contribuirebbe anche a portare introiti al comune. Non solo: risolverebbe in parte il caos parcheggi che si verifica puntualmente durante la stagione estiva, e che non è mancato di presentarsi nemmeno quest’anno“.

Il progetto si trova ancora a uno stato embrionale: i lavori si stanno concentrando sulla fattibilità, e si attendono i contributi per finanziarlo da parte del Ministero. “Abbiamo fatto richiesta lo scorso anno, e i fondi serviranno a coprire queste prime fasi, mentre stiamo valutando dove andare a recepire le risorse necessarie per la costruzione, anche se qualche idea già l’abbiamo”, prosegue Azzoni.

Le complessità più grosse si concentrerebbero sulle autorizzazioni, che vista l’enorme quantità di piccole opere pubbliche e private seguite dalla Soprintendenza, richiederanno un po’ di tempo. L’obiettivo, per ora ancora molto astratto, è dare il via ai lavori prima del 2024.