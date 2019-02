Aperte le iscrizioni per il viaggio del 24 aprile in terra francese

L’iniziativa è del Comitato Gemellaggi di Abbadia

ABBADIA – Si avvicina l’opportunità di partecipare al viaggio in terra francese alla scoperta delle bellezze della regione della Charente che ospita il paese di Gensac La Pallue, gemellato con Abbadia Lariana.

Il prossimo 20 febbraio alle ore 20:45 in sala Civica Don Gnocchi ad Abbadia, il Comitato Gemellaggi terrà la riunione di presentazione del viaggio: i gemelli francesi stanno preparando un ricco programma che verrà illustrato durante l’incontro.

Situato vicino alla nota città di Cognac, il paese di Gensac La Pallue dista 1080 km da Abbadia che verranno percorsi di notte (in andata e ritorno per non “pesare” troppo) e ospiterà i partecipanti nelle loro case.

La Francia vista dalla parte dei francesi con i francesi: ecco il segreto che permetterà di ricreare la “magia” che ogni viaggio legato ai gemellaggi di Abbadia suscita in chi partecipa. Sono previste le traduzioni in italiano di tutte le attività.

Grande attenzione verrà dedicata alle famiglie che parteciperanno con i loro figli iscritti alle scuole medie: da ormai 6 anni i nostri ragazzi corrispondono con i ragazzi delle scuole elementari di Gensac. Per tutti si tratta di un valido spunto per migliorare il francese, fare nuove amicizie e confrontarsi con ragazzi/e di un altro stato.

La partenza avverrà in autobus da Abbadia Lariana il mercoledì 24 aprile alle ore 20:00 dal retro del Park Hotel e vedrà il rientro domenica 28 aprile verso le ore 13:00. L’arrivo a Gensac è previsto per il 25 aprile alle 10 e la ripartenza il sabato 27 alle ore 24:00.

Le iscrizioni

Le quote di partecipazione individuali sono ancora indicative e verranno definite al raggiungimento dei 30 iscritti:

– FAMIGLIE OSPITANTI DEL COMITATO GEMELLAGGI € 100,00 + € 40,00 (contributo organizzazione)

– FAMIGLIE NON OSPITANTI DEL COMITATO GEMELLAGGI € 120,00 + € 40,00 (contributo organizzazione)

– RAGAZZI FINO AI 12 ANNI € 80,00 + € 10,00 (contributo organizzazione)

– RESIDENTI FUORI ABBADIA O LIMITROFI € 160,00 + € 40,00 (contributo organizzazione)

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ A GENSAC (VIAGGIO CON MEZZI PROPRI) € 60,00 (contributo organizzazione) e includono:

– viaggio A/R in autobus 5 stelle

– 2 pernottamenti e colazioni presso le case delle famiglie ospitanti;

– pranzi e cene come ospiti del programma organizzato dal Comune di Gensac;

visite o ingressi come organizzato dal Comune di Gensac.

Rimangono a carico dei partecipanti: gli eventuali ingressi a musei o attrazioni a Gensac e dintorni non previsti nel programma, i pasti e le cene durante i viaggi di A/R e tutto quanto non indicato nella voce “incluso”.

Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire entro il 23 marzo 2019 nei seguenti modi:

– presso l’Ufficio Segreteria del Municipio, via nazionale, 120

– via email all’indirizzo comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it.

Dovrà essere comunque versato un acconto di € 50,00 per ogni partecipante all’Ufficio Segreteria del Comune al momento dell’iscrizione (anche se via email) e il saldo delle cifre definitive dovrà comunque essere versato entro e non oltre il 30 marzo allo stesso Ufficio.

All’atto dell’iscrizione dovranno essere specificate le generalità complete di tutti i partecipanti, un recapito telefonico ed eventuali problematiche relative al viaggio ( di carattere medico, di allergie o altre esigenze personali)

Le iscrizioni si chiuderanno per motivi organizzativi al raggiungimento delle 45 adesioni, anche prima della scadenza.

Le famiglie dei partecipanti di minore età sono invitate a recarsi al più presto in Ufficio Anagrafe del Comune per permettere il controllo dei documenti dei minori affinché siano validi all’espatrio all’interno dell’Unione Europea (compresa Svizzera), oltre che per versare le quote.

Annullamento o rinuncia

In caso di annullamento del viaggio da parte del Comitato la cifra verrà completamente restituita.

Nel caso di rinuncia al viaggio da parte degli iscritti: rinuncia entro il 30 marzo, l’organizzazione tratterrà solo un terzo dell’acconto (10% del totale); se la rinuncia avverrà entro 7 giorni prima della partenza, l’organizzazione tratterrà il 30% della quota. Se la rinuncia avverrà entro 24 ore prima della partenza l’organizzazione tratterrà il 70 % della quota. Se la rinuncia avverrà dopo le 24 prima della partenza, la quota non sarà restituita.

COMITATO GEMELLAGGI ABBADIA LARIANA

VIA NAZIONALE, 120

23821 ABBADIA LARIANA LC

TEL. +390341731241