Ad Abbadia arriva Serena Giacomin: faccia a faccia con il cambiamento climatico

Domenica 19 aprile in Sala civica un incontro con una delle più autorevoli esperte italiane di meteo e clima

Il confronto tra scienza e territorio con la partecipazione del sindaco Roberto Azzoni, glaciologo e ricercatore

ABBADIA – Un confronto diretto, scientifico e attuale su uno dei temi più urgenti del nostro tempo. Domenica 19 aprile la Sala civica Don Carlo Gnocchi di Abbadia ospiterà un evento di grande rilievo dedicato al cambiamento climatico, con la partecipazione di Serena Giacomin, tra le più riconosciute esperte italiane nel campo della meteorologia e della climatologia.

L’incontro, dal titolo “Faccia a faccia con il cambiamento climatico”, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire una tematica che non riguarda più solo il futuro, ma che incide già concretamente sulla vita quotidiana e sugli equilibri ambientali.

«Il cambiamento climatico non è il futuro: è già il nostro presente», sottolinea Serena Giacomin, introducendo i contenuti della serata. Un messaggio chiaro, che evidenzia come i dati scientifici siano ormai inequivocabili e come esistano strumenti concreti per comprendere e affrontare il fenomeno.

L’obiettivo dell’incontro sarà proprio quello di colmare il divario tra consapevolezza e azione, interrogandosi su ciò che ancora manca per trasformare le conoscenze in comportamenti e politiche efficaci verso un futuro sostenibile.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza del sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni, ricercatore in Scienze della Terra e glaciologo, da sempre impegnato nella sensibilizzazione su questi temi.

Il dialogo tra esperti offrirà una prospettiva concreta e territoriale, capace di collegare i grandi scenari globali alle dinamiche locali, sempre più esposte agli effetti del cambiamento climatico.

Fisica, meteorologa e climatologa certificata secondo gli standard della World Meteorological Organization, Serena Giacomin è direttrice scientifica dell’Italian Climate Network e una delle voci più autorevoli nella divulgazione scientifica sul clima.

Relatrice in ambito istituzionale, accademico e aziendale, è spesso ospite di programmi televisivi e radiofonici nazionali, dove cura rubriche dedicate a meteo e clima. È inoltre autrice di numerosi libri di successo su questi temi.