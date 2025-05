Aggiudicata la gestione dell’ex Pareo, lavori al via: “Un nuovo lido a Onno”

L’intento del gestore è partire con alcune sistemazioni provvisorie per rendere il lido fruibile già quest’estate

Rinasce un’area abbandonata da anni: “Una location accogliente e moderna per offrire ai turisti e ai visitatori un’esperienza autentica”

OLIVETO LARIO – Una nuova vita per l’ex Pareo a Onno. La gestione dell’area – comprendente anche il chiosco, la spiaggia e il pontile galleggiante – è stata affidata alla società Skymars Srl che ha partecipato al bando indetto dal Comune lo scorso 20 marzo. Nove, in totale, le offerte pervenute, a testimonianza dell’interesse manifestato dagli imprenditori per quest’area, abbandonata da anni ma dalle possibilità certamente interessanti, soprattutto nella stagione estiva. L’assegnazione è stata ufficializzata con apposita determina ieri, 20 maggio.

Per rivedere completamente riqualificata l’area bisognerà attendere il prossimo anno ma l’intento del gestore è di partire già quest’estate con alcune sistemazioni provvisorie: “L’idea – ha spiegato G.R, attivo da anni nel settore della ristorazione e titolare, insieme al fratello F.R., della Skymars Srl – è quella di iniziare a sistemare almeno il pontile e l’area della spiaggia, posizionando i lettini (circa 160) ed un chiosco provvisorio per offrire un piccolo servizio bar, evitando di perdere completamente la bella stagione. L’auspicio, risolti alcuni nodi burocratici, è di partire entro la fine di giugno”.

Il progetto definitivo, redatto dagli architetti Stefano Farina e Benedetta Lippera (studio LINFA) e Maria Pia Franci, prevede poi una completa rivalutazione dell’area, con la sistemazione di tutta la spiaggia, il pontile per l’attracco di barche (sia private che della vicina attività di noleggio), del chiosco, oggi vandalizzato ma che verrà completamente recuperato per offrire servizio bar e ristorante: “Abbiamo in mente un po’ di cose, strada facendo vedremo come realizzarle – ha detto G.R. – ma l’obiettivo è quello di offrire ai turisti e ai visitatori un’autentica esperienza balneare in una location accogliente e moderna, un vero e proprio lido, perfetto per un’incredibile giornata al sole ma anche per un cocktail al tramonto”.

L’idea è di suddividere la spiaggia in due diverse aree: “Una più appartata dedicata alle famiglie, attrezzata con ombrelloni distanziati ed adiacente ad un piccolo parco giochi per i bambini; una seconda area indirizzata ai giovani, alle coppie con la possibilità di noleggiare solo lettini. Ci piacerebbe ovviamente affiancare anche l’esperienza sportiva con servizio di noleggio barche, sup, kayak, pedalò ma anche, in futuro, una scuola di wakeboard”.