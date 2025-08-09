Al giornalista Rick Steves il titolo di ambasciatore di Varenna nel mondo

La benemerenza verrà assegnata il 7 settembre

Un legame profondo quello che lega il giornalista americano Rick Steven alla perla del lago di Como scoperta nel lontano 1991

VARENNA – Dopo il pernottamento da giovane, nel lontano 1991, all’hotel Olivedo aveva deciso di mettere nel prologo della sua guida la frase “Varenna is in my heart”. Un amore confermato nei tanti libri, servizi televisivi e radiofonici e conferenze dove non mancava mai l’immagine della perla del lago, come un luogo dell’anima.

Oggi, il piccolo borgo diventato tra le mete più ricercate in ogni stagione tanto da soffrire del fenomeno dell’overtourism, ha deciso di rendere omaggio a Rick Steves conferendogli la civica benemerenza di ambasciatore di Varenna nel mondo.

L’attribuzione del riconoscimento è stata deliberata dal Consiglio comunale presieduto dal sindaco Mauro Manzoni. “Steves si è prodigato nel dirigere i suoi viaggiatori a Varenna – si legge tra le motivazioni dell’atto amministrativo -. La sua scelta è sempre stata per un turista che vuol immergersi nello spirito del posto, capirne e condividere il modo di vivere e la tradizione. I suoi viaggiatori sono in prevalenza coppie che si muovono in treno o bus, che amano e rispettano l’ambiente, alla ricerca di quel senso del bello e del vero che magari non si ritrova nelle grandi città turistiche, pur ricche di attrazioni e capolavori. Per queste ragioni oggi siamo qui a ringraziare Rick per la sua preziosa opera in favore di Varenna e del territorio, per la qualità prima ancora che per la quantità dei turisti filtrati attraverso il suo spirito, cioè persone educate, curiose, rispettose, quali nessun altro ha mai saputo e voluto indirizzare alla nostra piccola Varenna”.

La cerimonia ufficiale di conferimento del titolo onorifico a Rick Steves si terrà il 7 settembre, alle 20.45, presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta. A seguire, il pubblico potrà assistere al concerto del “Trio de Gude”, a conclusione di una serata speciale che unirà cultura, musica e tanta gratitudine.

https://www.ricksteves.com/watch-read-listen/video/lake-como