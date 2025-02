Al via la campagna di Legambiente per salvare i rospi del Moregallo

Circa 20mila anfibi, ogni anno, rischiano di essere schiacciati dalle auto di passaggio sulla Lecco-Bellagio

Montaggio delle barriere che dovranno essere installate entro metà marzo, quando inizierà la migrazione dei rospi

MANDELLO – Primi passi per la campagna di salvataggio dei rospi del Moregallo, attraverso la quale Legambiente Lecco, insieme a Lac Lecco, CK90, GEV Lombardia e WWF Lecco, impedisce ogni anno a circa 20.000 rospi di venir schiacciati dalle macchine lungo la strada che collega Lecco a Bellagio, e in particolare nelle località Melgone e Onno, salvaguardando la popolazione di questi importanti anfibi.

Come ogni anno, la campagna inizia con l’indispensabile montaggio delle barriere. Proprio queste, posizionate a lago e a monte, serviranno per bloccare il passaggio sulla strada dei

rospi, che da metà marzo fino alla fine della migrazione, potranno essere spostati in sicurezza da volontarie e i volontari delle diverse associazioni coinvolte. I bufo bufo, ovvero i rospi comuni, sono fondamentali per l’ecosistema, essendo grandi divoratori di animaletti fastidiosi per l’uomo (come le zanzare) e dannosi per l’agricoltura (come le lumache ed altri invertebrati) e la loro presenza nel territorio si rivela determinante per il mantenimento dell’equilibrio ecologico. Svolgono, inoltre, il ruolo di “bioindicatori” della qualità ambientale di un luogo.

Domenica 2 marzo e domenica 9 marzo, dalle 8.30 alle 13, Legambiente Lecco ha organizzato due campi di volontariato, aperti a tutti, per il montaggio delle barriere, che dovranno essere installate entro metà marzo, quando inizierà la migrazione dei rospi. Il punto di ritrovo è il parcheggio in località Melgone (dopo hotel Nautilus). Per partecipare è necessario prenotare scrivendo alla mail volontariato@legambientelecco.it e servono: abbigliamento comodo, scarponi, guanti da lavoro e acqua in borraccia. Durante la mattinata sarà offerta la colazione e una piccola merenda.