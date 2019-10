Alberto Locatelli 2° al concorso fotografico “Li Tea Gourmand food Photography”

Il fotografo lecchese premiato a Livigno

Il concorso è stato ideato dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno in occasione dell’evento enogastronomico Li Tea Gourmand

LIVIGNO – Secondo posto per il fotografo lecchese Alberto Locatelli al concorso fotografico “Li Tea Gourmand food Photography” che si è tenuto a Livigno.

L’iniziativa è stata voluta e ideata dall’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno in occasione dell’evento enogastronomico “Li Tea Gourmand”.

Ai fotografi in gara è stato chiesto di “far predominare nelle immagini gli ingredienti principi abbinati ai 5 sensi” che sono stati protagonisti in un menù di alta cucina dove chef e pasticceri hanno accostato le 5 portate ai 5 sensi.

Ad ogni fotografo è stata assegnata una Tea (accogliente baita della tradizione di Livigno) dove, attenendosi ad un regolamento specifico, ha potuto svolgere il proprio lavoro.

Le fotografie potevano poi essere elaborate al pc ed ogni fotografo ha dovuto consegnare 4 fotografie per ogni categoria: piatti, location interna ed esterna, dettagli, utensili antichi, ingredienti, Chef e pasticceri, camerieri, sommelier e musicisti al lavoro.

Le immagini, dopo una settimana di post-produzione, sono state consegnate alla giuria che in seguito ad una scrupolosa valutazione ha scelto le miglior 4 fotografie di ogni fotografo, queste sono poi state pubblicate sui social per la votazione finale e la stesura della classifica definitiva dove è stata presa in considerazione la foto più votata per ogni singolo fotografo!

Per Alberto Locatelli è arrivato un soddisfacente 2° posto, al primo posto la fotografa

Ornella Giacomelli e sul terzo gradino del podio Devid Castellani.

In gara un altro lecchese: il fotografo Marco Pugliese.

