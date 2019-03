Appuntamento con le bellezze nascoste sabato 23 e domenica 24 marzo

A Bellano è previsto un tour con lo scrittore Andrea Vitali; a Casatenovo tre ville aperte

BELLANO / CASATENOVO – Sono dodici gli itinerari nel Lecchese individuati nell’ambito delle Giornate Fai di primavera. Un appuntamento, quello in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, diventato orami un’imperdibile tradizione per gli amanti del bello e del buon gusto. L’iniziativa, lanciata per la prima volta nel 1993 con l’intento di riscoprire il patrimonio storico, artistico e culturale d’Italia, spesso nascosto e sconosciuto, ha dato la possibilità di aprire le porte di oltre 12mila luoghi spesso inaccessibili e chiusi al pubblico. Da diversi anni inoltre le giornate Fai di primavera vedono coinvolti anche gli apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che accompagnano i visitatori nelle visite dei luoghi aperti.

Alla scoperta di Bellano con Andrea Vitali

Nel Lecchese quest’anno gli itinerari individuati vedono protagonisti Bellano e Casatenovo. Una “perla” quella situata sul lago che verrà svelata in tutte le sue bellezze e i suoi segreti grazie anche a una guida d’eccezione come il famoso scrittore Andrea Vitali. Sarà proprio lo scrittore laghèè a guidare i visitatori nel tour del centro storico. Una passeggiata che, siamo certi, rivelerà particolari e dettagli che andranno anche al di là delle spiegazioni artistiche e architettoniche, facendo rivivere i tanti personaggi che hanno animato e colorato i romanzi di Vitali. Due gli appuntamenti previsti: uno sabato alle 10.30 e l’altro domenica alle 14.30. Per partecipare è necessario iscriversi al banchetto del Fai davanti al Municipio.

Ville aperte a Casatenovo

Bellano metterà in mostra tutte le sue bellezze: dalla chiesa dei Santi Nazaro e Celso alla chiesa di Santa Marta, passando per l’oratorio di Bonzeno, l’orrido di Bellano, il santuario della beata Vergine delle Lacrime di Lezzeno, lo studio del pittore Giancarlo Vitali, la chiesa di Santa Giustina e la chiesa di Santa Margherita. Dal lago alla Brianza con un tuffo nelle splendide ville di Casatenovo. Saranno eccezionalmente aperte al pubblico Villa Mapelli Mozzi, Villa Lattuada e Villa Greppi di Bussero.

