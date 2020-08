Alpini, salta la festa al sacrario di Agueglio: “Impossibile con le norme anti-Covid”

Non ci sarà quest’anno la festa degli Alpini di Perledo al sacrario di Agueglio

“Impossibile per gli alpini – spiegano – garantire il rispetto delle norme anti-covid”

PERLEDO – Un momento di festa che è una tradizione e che purtroppo quest’anno non potrà svolgersi: dal capogruppo degli Alpini di Perledo, Osvaldo Cesana, arriva la conferma che anche la festa al sacrario di Agueglio, in programma per domenica, non avrà luogo.

“Impossibile garantire il rispetto delle normative anti covid per le penne nere – spiega il portavoce Fabio Festorazzi – Anche in anni normali si fatica a contenere la marea umana che si riversa nei prati della località montana del comune di Perledo in occasione della festa alla chiesetta”.

È invece al momento confermata, anche se con data ancora da stabilire, la giornata di custodia del parco, organizzata dagli Alpini, sempre in località Agueglio, con il contributo di Comunità montana e Parco della Grigna.

Il sacrario di Agueglio, voluto e costruito da Alpini e reduci su un terreno donato dalla famiglia Invitti, è stato inaugurato nel settembre 1975 ed è raggiungibile percorrendo la strada provinciale 65 che collega la Valsassina con la Val d’ Esino.