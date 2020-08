Alto lago. Dischetti di depuratori sulle spiagge. “L’impianto di Dervio non c’entra”

Sulle spiagge dell’Alto Lario trovati diversi dischetti da depurazione

Perdita da qualche impianto. Lario Reti verifica, non sono dell’impianto di Dervio

DERVIO – Altrove, sul bagnasciuga del mare, si raccolgono sassolini colorati e conchiglie, nella zona dell’Alto Lario sul lago di Como, invece, si trovano in questi giorni degli strani dischetti di plastica. Nulla di misterioso, per quanto anomalo: si tratta infatti di dischi utilizzati da impianti di depurazione, pubblici e privati.

Dove sia accaduta la perdita, non è ancora chiaro. Il sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, ha contattato Lario Reti: “Stanno facendo le loro verifiche e mi hanno rassicurato che non si tratta dell’impianto di Dervio, che è dotato all’uscita di una griglia molto sottile e da lì non possono essere usciti”.

Per il primo cittadino di Dervio è probabile che i ‘dischi’ arrivino da impianti più a nord, magari portati nel lago dall’Adda. “Non si tratta di materiale pericolo per i bagnanti spiega – Cassinelli – è plastica, ma è pur sempre inquinante per il lago e non è accettabile che qualcuno lo scarichi in acqua. Possibile che siano anche dischetti datati, lo scorso anno ne erano stati trovati di simili anche a Colico”.