Diventa operativo il progetto Smart Insubriae per la polizia locale in alto Lario

Potenziati i controlli, “una copertura straordinaria del territorio”

COLICO – È diventato operativo l’accordo siglato dalla Polizia Locale Alto Lario relativo al progetto Smart Insubriae e finanziato da Regione Lombardia: accordo di programma sottoscritto dal comune di Colico e il comune di Como per gli interventi di sicurezza .

“Si tratta di un progetto sperimentale e innovativo, unico nel suo genere” sottolinea l’amministrazione comunale di Colico.

Grazie a questo accordo saranno potenziati i controlli e sarà possibile realizzare maggiori interventi di sicurezza stradale, urbana ed ambientale soprattutto nelle ore serali e notturne dei weekend.

Dopo l’addestramento e la formazione sul campo, realizzata a Colico in collaborazione anche con la Croce Rossa Italiana, ha preso il via il pattugliamento del territorio con un incremento consistente di uomini e mezzi.

“Questa sinergia su tutto il Lago, grazie all’insieme delle forze messe in campo, garantirà una copertura del territorio straordinaria – spiegano dal comune – Ancora una volta la Polizia Locale Alto Lario è in prima fila per garantire la sicurezza ai cittadini e la vivibilità del territorio. Si tratta senza ombra di dubbio di una buona notizia per il nostro territorio e ancora una volta dimostra l’attenzione degli Amministratori e di Regione per i temi legati alla sicurezza.”