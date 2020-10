Quarantena fino al 2 novembre e didattica a distanza

Per tutte le altre classi del plesso lezioni regolari e in presenza

BELLANO – Il dirigente dell’istituto comprensivo “Mons. Luigi Vitali” di Bellano ha disposto la quarantena per una classe della scuola secondaria di primo grado di Bellano dove un alunno è risultato positivo al covid.

Il dirigente Lorenza Martocchi ha attivato le procedure previste dai protocolli dell’istituto comprensivo, dalle linee guida dell’Ats Brianza e ministeriali e ha applicato le indicazioni provenienti dall’Ats Brianza che prevedono l’immediata quarantena per la classe dal giorno dell’ultimo contatto e la programmazione dei tamponi da definire.

La classe in quarantena da ieri, 24 ottobre, resterà in quarantena fino al 2 novembre, salvo diverse disposizioni dell’autorità competente. “Disposta anche l’attivazione della didattica digitale integrata a partire da lunedì 26 ottobre – si legge nel comunicato della scuola -. Per tutte le altre classi del plesso di Bellano prosieguo regolare e in presenza delle lezioni salvo diversa disposizione dell’autorità sanitaria”.