Anche a Lierna arriva il servizio di custodia sociale

La presentazione venerdì 2 dicembre in sala consiliare

“Una proposta per non lasciare indietro nessuno e stare vicino ai cittadini, favorendo l’accesso ai servizi di prossimità”

LIERNA – Sarà presentato a Lierna, venerdì 2 dicembre, il servizio di custodia sociale da parte dell’Amministrazione comunale. Appuntamento alle ore 17 nella sala consiliare di via Parodi per l’illustrazione della proposta, la cui introduzione è commentata dal vice sindaco Simonetta Costantini.

“Si tratta di un servizio a cui tenevo molto e grazie alla collaborazione con la Comunità montana della Valsassina e l’ambito distrettuale di Bellano, siamo riusciti a portarlo anche sul territorio di Lierna. E’ un operatore sociale che sta vicino ai cittadini, una sentinella che favorisce l’accesso ai servizi di prossimità, ampiamente diffuso nelle metropoli e che ora sta trovando spazio anche nei paesi. I destinatari del servizio sono nuclei familiari con la presenza di fragilità riguardanti anziani, minori, giovani e adulti”.

Compito dei custodi sociali è fare un monitoraggio continuo della situazione e attivarsi nell’ottica della prevenzione sociale, raccogliendo prima problemi e difficoltà, successivamente trovando soluzioni e integrando la loro attività anche con le prestazioni di servizi come piccoli aiuti domestici, accompagnamento per commissioni e visite mediche, disbrigo pratiche, acquisto generi di prima necessità e farmaci.

“Ritengo sia un’ottima proposta – conclude Costantini – perché come abbiamo sempre detto noi, non lasciamo indietro nessuno. Per tale motivo invito tutti venerdì alla presentazione di questo importante nuovo servizio”.