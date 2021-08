Anche a Varenna la mostra diffusa per i cento anni della Moto Guzzi

I comuni della sponda orientale rendono omaggio all’eccellenza motoristica

Esposizione delle fotografie più significative prodotte da Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli

VARENNA – Anche Varenna, in questi giorni, espone in una sorta di mostra diffusa, i pannelli che commemorano il centenario di vita della Moto Guzzi. Un marchio che prende vita il 15 marzo 1921 con la fondazione della “Società Anonima Moto Guzzi” a cura di Giorgio Parodi e Carlo Guzzi e che dal dopoguerra ai giorni nostri rappresenta il mezzo italiano a due ruote dal carattere tecnologico, destinato a durare nel tempo e dallo stile inconfondibile, così trasformando un progetto imprenditoriale di successo in un mito planetario.

Benché l’Azienda e il Comune di Mandello del Lario, ove ha luogo la storica sede, abbiano convenuto, a causa della pandemia ancora in corso, di posticipare al prossimo anno i grandi festeggiamenti previsti nelle giornate di settembre, tutti i Comuni della sponda orientale hanno reso omaggio a questa eccellenza in terra lariana attraverso l’esposizione delle fotografie più significative prodotte da Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli.

Le immagini esposte nei particolari scorci varennesi e nei punti del paese di maggiore visibilità al pubblico rappresentano l’intima connessione tra questo prodotto di alta gamma artigianale e la bellezza naturale del paesaggio in cui esso è nato.