Anche il premier Draghi a settembre al Convegno di Varenna

Annunciato il programma del Convegno degli Studi Amministrativi

A Villa Monastero di Varenna giuristi, ministri e anche il presidente del Consiglio Mario Draghi

LECCO / VARENNA – Ancora una volta il Convegno degli Studi Amministrativi di Varenna si conferma un appuntamento di grande importanza in materia di diritto amministrativo: la dimostrazione è la partecipazione di autorevoli volti delle istituzioni annunciata anche per questa sua 67esima edizione.

“Il Convegno darà come sempre spunti di riflessione utili al miglioramento della pubblica amministrazione e numerosi saranno anche quest’anno gli esponenti del Governo che interverranno” ha sottolineato Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, ente promotore dell’evento insieme al Consiglio di Stato con il patrocinio della Presidenza della Repubblica.

Appuntamento dal 22 al 24 settembre a Villa Monastero di Varenna. Tra gli ospiti che interverranno ci sarà il premier Mario Draghi, nel giorno dell’apertura del convegno. Prevista nei tre giorni la presenza e l’intervento dei ministri Roberto Speranza (Salute), Patrizio Bianchi (Istruzione), Daniele Franco (Economia), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico) e Luciana Lamorgese (Interno).

Quest’anno ci sarà la possibilità di assistere agli incontri on line, in diretta streaming. “Il tema del convegno saranno i diritti fondamentali e sarà suddiviso in tre sessioni: la prima tratterà della libertà personali, la seconda riguarderà l’istruzione e le prospettive di riforma, infine i modelli economici finalizzati alla ripresa – ha spiegato Amedeo Bianchi, consigliere della Corte dei Conti – Da una decina di anni, il convegno è strutturato in modo da essere meno autoreferenziale e che possa essere un momento di confronto per la politica, la compagine sociale e il territorio”.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Convegno è stata annunciata un’importante novità riguardante Villa Monastero: “Grazie ai finanziamenti ottenuti tramite bandi e il Pnrr, circa 3 milioni di euro, saranno realizzati importanti lavori di ristrutturazione che riguarderanno sia la villa che i giardini”.