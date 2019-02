La Perla del Lario partecipa all’iniziativa lanciata da Rai Radio 2

Il 1° marzo camminata ecologica alla Croce di Vezio

VARENNA – Il Comune di Varenna aderisce a “M’illumino di meno”, la Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in programma venerdì 1° marzo 2019 e promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.

In questa occasione, il Comune, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Luigi Scanagatta”, il Gruppo Alpini e la Pro Loco di Varenna, organizza una “Camminata ecologica” per sensibilizzare tutta la cittadinanza al tema del risparmio energetico.

La “Camminata ecologica” si svolgerà con l’uso di lampade frontali: partirà da piazza S. Giorgio alle 20.15, procederà lungo via Roma e poi, percorrendo il Sentiero del Viandante, arriverà sino alla Croce di Vezio. Al termine della camminata, l’Associazione Culturale “L. Scanagatta”, il Gruppo Alpini e la Pro Loco di Varenna, offriranno Vin brulè presso la sede Scanagatta in contrada dell’Arco. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

L’iniziativa “M’illumino di meno”, giunta alla 15ª edizione, vuole sensibilizzare al risparmio energetico e proporre una riflessione collettiva sui temi degli stili di vita sostenibili. Quest’anno Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di Meno all’economia circolare.

L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera.